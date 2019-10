C’è chi vuole Giovanni Paolo II “dottore della Chiesa”

Presidente della Conferenza dei Vescovi di Polonia, mons. Stanisław Gądecki ha chiesto a Papa Francesco, a nome dell’episcopato del Paese, che san Giovanni Paolo II sia proclamato dottore della Chiesa e compatrono d’Europa – ne dà notizia Vatican News. L’autore dell’opera Le monde selon Jean Paul II [Il mondo secondo Giovanni Paolo II, N.d.T.] dichiara:

San Tommaso d’Aquino, san Bernardo di Chiaravalle, san Giovanni della Croce, santa Teresa d’Avila, santa Teresa di Lisieux… Malgrado i suoi 2mila anni di esistenza, la Chiesa non conta che una trentina di dottori. Spiega l’episcopato polacco:

Essi possono essere assimilati a degli intellettuali di riferimento ante litteram per la fede cattolica.

Il termine “dottore della Chiesa” definisce i teologi, i filosofi o gli scrittori che hanno arricchito significativamente il magistero, cioè la dottrina della Chiesa, tanto a livello filosofico quanto a quello spirituale. Le condizioni richieste per essere proclamati dottori, del resto sempre a titolo postumo, sono

essere santi canonizzati, aver elaborato un pensiero della fede in accordo con i principî-base della Chiesa, aprendo un significato inesplorato delle Scritture che viene verificato come fondamentale mediante la sua influenza presso i fedeli e per la fama internazionale.

Riprende quindi Bernard Lecomte:

Nel caso di Giovanni Paolo II ci si può fare qualche domanda perché, per formazione, egli non era tanto un teologo quanto un filosofo: un filosofo ha vocazione a diventare un dottore della Chiesa? In ventisei anni di pontificato, Giovanni Paolo II ha dato un apporto enorme alla riflessione della Chiesa universale. Il numero di testi da lui scritti è stimato intorno ai 6mila. Rileggendoli si resta colpiti dalla loro profondità, dal rapporto con la storia, col pensiero, con la cultura… I suoi scritti testimoniano un pensiero assai ricco, che rinnova molte cose, che parla al mondo di oggi. È questo, del resto, che potrebbe giustificare il titolo di dottore della Chiesa.

Ciò detto, viviamo un periodo in cui alla Chiesa viene rimproverato il suo clericalismo. Non è dunque questo il momento di portare in trionfo uno o piú papi.