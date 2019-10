Il consiglio di San Giovanni Paolo II per i momenti in cui la vita è stressante

di Brenton Cordeiro

Se la vostra vita è piena di ansia e tensione, una soluzione ovvia è offrire quello che state passando a Cristo nella preghiera. In un bellissimo podcast, il dottor Edward Sri ci mostra come possiamo farlo riprendendo la famosa frase di Papa San Giovanni Paolo: “Non abbiate paura… Spalancate le porte a Cristo!”

Troppo spesso, molti di noi hanno paura di quello che potrebbe accadere se non si ha il controllo su tutti i settori della propria vita. Come spiega il dottor Sri, questo ci fa vivere in uno stato di ansia continua e di paura relativamente al lavoro, al successo, ai rapporti, ai sogni per la nostra famiglia e così via. Quando veniamo però invitati ad aprire le porte della nostra esistenza a Cristo, non stiamo cedendo il controllo a una persona qualsiasi, né stiamo facendo entrare una persona come tante nella nostra vita – stiamo mettendo la nostra vita nelle mani di Dio stesso!

Nel suo podcast, il dottor Sri ci esorta a dare un nome alle paure che hanno un potere su di noi, e a offrirle a Dio. Quando permettiamo che Dio gestisca le cose nella nostra vita può accadere l’impossibile, e non solo nella nostra esistenza, ma anche in quella di chi ci circonda, che beneficerà della nostra resa a Dio. Pensateci – la vostra decisione di aprire la vita a Dio, o di non farlo, avrà un impatto sulla famiglia, sul lavoro, sulla parrocchia…

L’appello a “spalancare le porte” non dovrebbe essere considerato solo una pia idea, dovendosi tradurre in un piano d’azione per la nostra vita. La misura in cui spalanchiamo le porte a Cristo è un’indicazione di come dovremmo confidare in Lui. L’incredibile progetto di Dio per la nostra vita non si realizzerà se tutto ciò che facciamo è sederci e riflettere sullo spalancare le porte del cuore a Cristo senza andare oltre.

L’invito di San Giovanni Paolo II è arrendere la nostra vita a Dio, perché quando viviamo in uno stato di resa totale a Lui può fare cose straordinarie attraverso di noi. E allora fatelo. A partire da oggi, scegliete di vivere liberi da paure, ansie e stress. Non abbiate paura! Spalancate le porte a Cristo!

Domande da porsi quando si è ansiosi o si ha paura:

Cosa sta cercando di dirmi Dio?

È un segno del fatto che qualcosa non va a livello spirituale?

Sono troppo attaccato a qualcosa – la stima di qualcuno, la mia posizione lavorativa, un progetto per i miei figli o la mia famiglia?

Voglio avere troppo controllo nella vita?

Queste domande si trovano sul sito web di Ascension Press. Potete trovarne altre qui: https://media.ascensionpress.com/podcast/pope-john-paul-ii-open-wide-the-doors-for-christ/

Qui l’articolo originale pubblicato su Catholic Link.