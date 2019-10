Un missionario spagnolo di 102 anni rivela il segreto della sua longevità

Andrés Díaz de Rábago è il missionario spagnolo più longevo, con i suoi 102 anni. La sua età è già di per sé sorprendente, ma colpisce ancor di più il fatto di sapere che è ancora attivo. Vive e svolge il suo ministero a Taiwan, dov’è giunto più di 50 anni fa.

Ha esercitato il suo ministero come sacerdote gesuita missionario in Cina, dov’è arrivato nel 1947, ma se n’è dovuto andare nel 1952 perché il regime comunista non permetteva il suo operato. È andato allora nelle Filippine e a Timor, e quindi a Taiwan. L’Asia è stata e continua ad essere la sua casa.

Foto cortesía de la Comunidad Hispana Católica en Taiwan

Padre Rábago scherza sulla sua età, affermando che non è una questione di avere una salute buona o cattiva – “Ho una salute anormale”, dice – e rende grazie a Dio perché può ancora far visita ai malati, tra cui altri missionari. Gli ospedali sono un territorio a lui ben noto, e in cui è medico di corpi e anime.

“Amare e servire in tutto”

Vista la sua età è quasi sempre accompagnato da un’altra persona, ma afferma: “Anche se gli anni passano, l’obiettivo è sempre lo stesso: ‘Amare e servire in tutto’. Questo si può fare in qualsiasi momento e in ogni circostanza”, ha dichiarato in un’intervista recente al quotidiano ABC.