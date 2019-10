Marlene, la mamma che abbraccia Rodrigo, il suo bambino nato senza volto

Marlene Simão trascorre tutto il giorno abbracciando il suo piccolo. È la mamma di Rodrigo, un bambino nato a Setúbal, in Portogallo, senza occhi, naso e parte del cranio. Lei e il papà del bimbo sono commossi, e lo sono ancor di più i Portoghesi, vedendo come questi genitori non si staccano un attimo dal loro bambino.

Rodrigo è nato il 7 ottobre. Constatando le sue malformazioni, i medici non gli avevano dato più di qualche ora di vita, ma Rodrigo resiste già da due settimane e continua a lottare. E accanto a lui la mamma Marlene. La famiglia vorrebbe che riposasse per qualche ora, ma lei rifiuta. Non vuole smettere di abbracciare suo figlio.

La polemica in Portogallo si basa sulla diagnosi dell’ostetrico Artur Carvalho, che non ha individuato le malformazioni in nessuna delle quattro ecografie realizzate. È allo studio la possibilità di privare il medico dell’abilitazione per negligenza, e il Collegio dei Medici potrebbe condannarlo a 10 anni senza poter esercitare l’attività professionale.

Le informazioni pubblicate su vari mezzi di comunicazione mostrano che l’operato di Carvalho è oggetto di sospetti da otto anni, e che oltre a lavorare nella clinica in cui si è verificato l’errore opera anche presso l’Ospedale San Bernardo di Setúbal e nella Sanità pubblica. Le reti sociali gettano fumo, e i commenti mostrano che i Portoghesi stanno perdendo la pazienza nei confronti di questo caso.

Mentre i media si concentrano sulla polemica, il vero protagonista della storia, Rodrigo, continua a lottare. È un bambino senza un volto fisico, ma con un amore che supera qualsiasi cosa: quello della mamma. Marlene continua ad abbracciarlo, e lui è ancora vivo.