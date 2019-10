La vita è ingiusta con te? Dio mantiene sempre le sue promesse

La parabola del giudice mi parla dell’insistenza che devo praticare. So che è necessario perseverare per ottenere ciò che desidero. Non basta lottare un giorno, qualche ora. Non è sufficiente un po’ di tempo. Quello che desidero non arriva senza sforzo, senza fedeltà.

Cosa desidero oggi? Perché sto lottando tutti i giorni? Sono capace di chiedere fino a stancarmi? Gesù mi dice che Dio mi ascolta sempre:

“In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?»”.

Dio mi farà giustizia. Significa che realizzerà tutti i miei desideri?

Mi trovo con persone che credono nel genio della lampada, come se bastasse sfregarla per far sì che i desideri siano reali. Non è così.

Non ottengo tutto quello che desidero. Non sempre la giustizia che mi spetta si verifica. In genere la vita non è giusta. Vivo ingiustizie, offese. Vivo il dolore dell’infedeltà. Vorrei che non fosse così, ma lo è.

E l’ingiustizia riempie di amarezza la mia anima. Chiedo a Dio di farmi giustizia. Ma non succede. E allora credo che la preghiera non abbia il potere che Gesù mi promette.

A volte sento questa contraddizione. Chiedo con tutte le mie forze, e faccio caso alle parole dell’apostolo: “Insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza”.

Sono fedele nella mia preghiera. Insisto in occasione. Mi sento come la vedova importuna che non smette di chiedere cercando giustizia. Non mi stanco. Chiedo, supplico. Serve a qualcosa?