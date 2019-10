3 modi per trasformare la vita dei vostri figli con amore

Non conta quanti anni abbiamo – 65, 35, o 5: sapere di essere amati produce sempre lo stesso risultato. Fa battere più forte il nostro cuore ed eleva lo spirito. Sprimentare l’amore può cambiare il corso della giornata di una persona, o perfino una vita intera.

Come genitori che sanno che l’esperienza dell’amore ha un impatto positivo sulla vita dei nostri figli, siamo chiamati a metterlo in pratica in modi concreti, lasciando ai nostri ragazzi un’eredità che resterà con loro per sempre, perché l’amore è fedele, e quando è autentico non scompare mai.

1 Dite loro che li amate

Mostrare il proprio amore nei confronti dei figli con le azioni è importante, ma lo è anche comunicarlo a livello verbale. Esprimere il nostro amore a parole è fondamentale. Anche se possiamo ripeterlo mille volte al giorno, e se loro già lo sanno, non si rovina un bambino per l’eccesso di parole affettuose.

Anche quando sono cresciuti, è ancora importante per loro sentire “Ti voglio bene”, o “Nessuno ti vuole più bene di me”. Queste parole daranno loro la fiducia nel fatto che li accoglieremo sempre e saremo sempre lì per loro. Quando saranno adulti indipendenti e a volte saranno fisicamente lontani da noi, quella fiducia diventerà una verità profondamente significativa e una fonte di sicurezza per loro.

2 Amateli tutti allo stesso modo, ma trattateli in modo individuale

Amare i nostri figli richiede il fatto di comprendere ciascuno di loro come individuo. Ogni volta che diamo ai nostri figli un’attenzione speciale e dedichiamo del tempo esclusivo per riuscire a conoscerli, lasciamo un segno permanente nel loro cuore. È un ricordo che durerà tutta la vita.

Quando sanno di essere amati per quello che sono e non per ciò che fanno, inizieranno ad apprezzare il vero valore della loro vita. Le persone consapevoli del valore intrinseco della loro vita, e di ogni vita umana, hanno una maggiore probabilità di trarne il massimo profitto.

3 Insegnate loro a fare tutto con amore

Dobbiamo sforzarci molto per insegnare ai nostri figli che le cose facciamo, anche le più piccole, hanno un significato quando vengono fatte con amore. L’amore è una base solida che darà loro gli strumenti necessari per maturare e la saggezza di cui hanno bisogno per affrontare le realtà della vita, perché l’amore è paziente, sostiene tutto e si rinnova ogni giorno.

Quando i nostri figli imparano a inserire l’amore nella loro vita quotidiana, non solo imparano a fare meglio nello studio o sul lavoro, ma condividono quell’amore con molte altre persone, un valore aggiunto di cui il nostro mondo ha più bisogno che mai.