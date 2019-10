Burger King e McDonald’s ci ricordano che scienza e fede non sono in guerra

di Solange Paredes

Il video che commentiamo di seguito è presentato da David The Agency e si riferisce a un’iniziativa fantastica: “Un giorno senza Whooper” di Burger King. Si tratta di un unico giorno all’anno in cui Burger King non vende il suo acclamato Whooper in nessuno dei suoi locali.

Ma c’è di più: solo per quel giorno, esorta i suoi clienti a comprare l’hamburger star della concorrenza: il BigMac di McDonald’s. Il motivo? McDonald’s dona tutto il denaro proveniente dalle vendite del Big Mac per aiutare i bambini malati di cancro. Per questo, in un gesto di solidarietà, Burger King collabora con la causa della concorrenza a favore di un bene maggiore.

Nel video, si vedono la sorpresa e l’incredulità dei clienti quando viene detto loro di andare a comprare il cibo in un altro ristorante. Anche quando viene spiegato il motivo, risulta difficile da credere. È vero, infatti, che non è comune vedere atteggiamenti di questo tipo al giorno d’oggi, men che meno quando si tratta di grandi imprese e ci sono di mezzo interessi economici.

Come dice il Catechismo, però, “il principio di solidarietà, designato pure con il nome di ‘amicizia’ o di ‘carità sociale’, è una esigenza diretta della fraternità umana e cristiana” (CCC 1939).

Ciò vuol dire che la solidarietà non è opzionale per un cattolico, ma un’esigenza tipica della nostra condizione di seguaci di Cristo e del fatto di essere chiamati figli di Dio, ovvero di Colui che è l’Amore.

Solidarietà e amore per il prossimo

In termini biblici, è inevitabile pensare alla parabola del buon samaritano (Lc 10, 25-37). Come nel video, vediamo che il senso di solidarietà e amore per il prossimo prevale sulla propria comodità. Il samaritano ha aiutato il giudeo, nonostante la notevole inimicizia tra giudei e samaritani. La parabola di Gesù termina dicendo senza giri di parole né condizioni: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”.

Grazie a Silvana Ramos, brillante autrice di Catholic Link, mi sono reso conto che questo può essere trasposto anche al rapporto tra scienza e fede.