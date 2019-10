La Chiesa cattolica nelle Filippine regala dei rosari ai bambini

La Chiesa cattolica nelle Filippine distribuirà gratuitamente dei rosari ai bambini come parte dell’evento mondiale “Un Milione di Bambini che Recitano il Rosario”, che vede i bimbi di tutto il mondo uniti in preghiera.

L’evento è stato organizzato dall’organizzazione internazionale cattolica Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS). La campagna è stata ideata nel 2005, quando un gruppo di bambini stava pregando a Caracas, in Venezuela. Mentre pregavano, delle donne presenti hanno riferito di aver sentito la presenza della Beata Vergine, cosa che ha riportato alla mente la promessa di San Pio: “Quando un milione di bambini reciterà il Rosario, il mondo cambierà”.

L’iniziativa “Un Milione di Bambini che Recitano il Rosario”, che avrà luogo questo venerdì, 18 ottobre, incoraggia genitori, insegnanti e sacerdoti a guidare i loro figli in questa devozione. Nelle Filippine, ACS sta distribuendo rosari ai bambini, alcuni dei quali, riferisce il Manila Bulletin, avanzati dalla Giornata Mondiale della Gioventù e benedetti da Papa Francesco.

Il direttore nazionale di ACS nelle Filippine, Jonathan Luciano, ha commentato l’evento dicendo che si tratta di “un appello alle famiglie. Se i bambini non vedono i genitori e i nonni pregare, sarà molto difficile instillare in loro l’importanza di recitare il Rosario e di pregare per questa intenzione”.

Il programma si aspetta di attirare partecipanti di 80 Paesi di tutti i continenti. Sul sito web di ACS millionkidspraying.org, ai bambini viene fornito un Kit di Preghiera che contiene opuscoli, una lettera di presentazione e istruzioni sulla recita del Rosario in 29 lingue diverse.

Quest’anno ci sarà anche uno stream live del Rosario, trasmesso dalla cappellina delle Apparizioni del Santuario di Fatima, per unire meglio le preghiere. Famiglie e comunità possono unirsi e pregare insieme ai cattolici di tutto il mondo alle 18.00 ora locale. Si può seguire lo stream sul banner del sito web di ACS o cliccando qui. Lo stream è già attivo, quindi potete dare un’occhiata a quello che sta accadendo a Fatima in ogni momento!

La campagna mondiale “Un Milione di Bambini che Recitano il Rosario” mira a pregare per la pace e l’armonia tra le Nazioni e per la riconciliazione, soprattutto in Medio Oriente.

https://youtu.be/n2HzvKJWRUs