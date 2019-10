Stati Uniti: suore minacciate da una legge che le obbliga a fornire anticoncezionali

La congregazione delle Piccole Sorelle dei Poveri (Little Sisters of the Poor), che si dedica alla cura degli anziani poveri e bisognosi, ha presentato una richiesta alla Corte Suprema degli Stati Uniti per non essere costretta a fornire anticoncezionali. Sì, il livello di arbitrarietà e ideologizzazione della legislazione sanitaria elaborata sotto il Governo di Barack Obama le obbligherebbe a fornire anticoncezionali ai loro dipendenti come parte del loro piano di assistenza sanitaria.

Quando la legislazione è stata enunciata nel 2011, le suore sono rimaste escluse dalle eccezioni perché, pur essendo un ordine religioso, non sono state considerate parte della categoria “datori di lavoro religiosi” perché hanno ammesso anche persone di altre religioni alle loro dipendenze (!).

Nel 2013 la congregazione ha avviato un’azione legale contro il Dipartimento della Salute adducendo la violazione della sua libertà religiosa. Come conseguenza, ha ottenuto un provvedimento d’emergenza che le ha esentate dal pagamento di migliaia di dollari in multe per la presunta mancata applicazione della legge.

Nel 2017, una modifica della legislazione ha esentato le organizzazioni religiose senza scopo di lucro dall’obbedire a norme incompatibili con la loro libertà religiosa.

Stati come la Pennsylvania e la California, però, stanno processando le Piccole Sorelle dei Poveri dicendo che hanno violato la legge per indurre il Governo federale a emettere un’“eccezione religiosa”.

L’avvocato Diana Verm, del Becket Fund for Religious Liberty, che fornisce assistenza giuridica alle religiose, ha commentato la questione dicendo che “le Piccole Sorelle dei Poveri vogliono solo tornare a servire gli anziani bisognosi. Se la Corte Suprema deciderà a loro favore continueranno a farlo”.

Se invece perderanno i processi in atto, ha aggiunto l’avvocato, dovranno pagare delle multe i cui effetti sarebbero “devastanti”.

Jeffrey Bruno | Aleteia La signora Luby, che ha festeggiato di recente 103 anni, con suor Fatima.

Jeffrey Bruno | Aleteia Padre Hugh O'Neill, sacerdote ritirato e residente di Villa Guadalupe, la struttura delle Piccole Sorelle dei Poveri, celebra la Messa e ascolta le Confessioni, non solo dei residenti, ma anche di molti sacerdoti che vanno da lui.