Aumentate il vostro amore per la Bibbia con questa preghiera di San Giovanni Paolo II!

Se molti di noi si considerano cristiani, non sempre si nutrono lo stesso amore e la stessa passione per la Bibbia.

Il testo sacro, la “lettera d’amore” di Dio, merita però una considerazione maggiore.

Ecco una breve preghiera scritta da San Giovanni Paolo II che chiede a Dio di donarci un amore più profondo per la Sua Parola:

Gesù, potere e saggezza di Dio,

ispira in noi l’amore per la Sacra Scrittura

in cui si sente la voce del Padre che illumina, infiamma, nutre e consola.

Parola del Dio vivente, rinnova lo zelo missionario nella Chiesa,

perché tutti i popoli possano conoscere te, vero Figlio di Dio e vero figlio dell’uomo,

unico mediatore tra l’uomo e Dio.