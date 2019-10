Presentato oggi “Click To Pray eRosary” nell’ambito del Mese Missionario Straordinario

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

A metà del Mese Missionario Straordinario, istituito dal Santo Padre, la

ha appena lanciato

interattivo, intelligente che funziona attraverso un’applicazione, e serve per imparare a pregare il rosario. Questo Rosario è un bracciale con design abbastanza classico e che si attiva, facendo il segno della croce. Il dispositivo è sincronizzato con un’applicazione gratuita con lo stesso nome, scaricabile su qualunque smartphone (sia Apple che Android), che permette di accedere ad un’audioguida, con immagini esclusive e contenuti personalizzati sulla preghiera del rosario.

Una volta che viene attivato, chi lo usa ha la possibilità di scegliere tra pregare il rosario standard (quello tradizionale), un rosario contemplativo e diversi tipi di rosari tematici che saranno aggiornati ogni anno. Una volta che si inizia a pregare, il rosario intelligente mostra la sua progressione mentre avanza sui diversi misteri e tiene traccia di ogni rosario pregato.

Alla presentazione di oggi, in Sala Stampa della Santa Sede, c’era padre Frédéric Fornos, SJ, Direttore Internazionale della Rete Mondiale di Preghiera del Papa (incluso il Movimento Eucaristico Giovanile), è stato il primo a presentare il progetto: “Il rosario è una bella tradizione spirituale per contemplare il Vangelo con Maria; è una preghiera semplice e umile. In un mondo di indifferenza e di fronte a tante ingiustizie, povertà e diritti elementari non riconosciuti, pregare per la pace nel mondo significa riconciliarsi nei nostri rapporti quotidiani, con i più poveri, con gli stranieri, con le diverse culture e tradizioni spirituali e religiose differenti, ma anche con la nostra terra, le nostre foreste, i nostri fiumi e gli oceani”.

La app è in tre lingue, italiano, inglese e spagnolo, per una ampia diffusione di questa piccola innovazione, è possibile acquistarlo tramite il sito di Click To Pray che ha realizzato per la Rete, anche l’omonima app per l’accompagnamento nella preghiera. Questo rosario è un supporto ulteriore è stato realizzato da GadgeTek Inc. (GTI), società tecnologica dedicata a dispositivi innovativi e di lifestyle che opera nei cinque continenti, è stata responsabile del design tecnologico di questo dispositivo portatile.