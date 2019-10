USA, fratello della vittima perdona la poliziotta che ha sparato

La scena ha commosso tutta America. Mercoledì 2 ottobre si svolgeva a Dallas il processo contro Amber Guyger, ex poliziotta di 31 anni, riconosciuta colpevole dell’omicidio di Botham Jean, ventiseienne di colore, nel settembre 2018. Il giovane abitava sopra di lei. La rea confessa ha parlato di “tragico errore”, perché pensava di star rientrando nel proprio appartamento e ha creduto di aver a che fare con un rapinatore.

«Ti voglio bene come a chiunque altro»

Mercoledì, dunque, al termine del processo, il fratello diciottenne della vittima, Brandt Jean, visibilmente commosso, ha preso la parola e ha donato il suo perdono alla giovane donna, spiegandole che – quali che fossero i suoi atti passati – egli non le augurava che del bene.

Se davvero sei pentita […], io ti perdono e so che se andrai verso Dio e glie lo chiederai, anch’Egli ti perdonerà. […] Ti voglio bene come a chiunque altro e non ti auguro alcun male.