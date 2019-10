Prima di recitare il Rosario, offrite questa breve preghiera d’amore

Il Rosario è una preghiera splendida, e non dovremmo mai essere tentati di recitarlo in modo frettoloso o distratto. Un passo per contrastare questa tendenza è fermarsi per un momento e offrire una parola d’amore alla Beata Madre.

Potreste comporre una preghiera sul momento o scegliere qualcosa di simile a quello che riportiamo qui sotto. Qualunque cosa possiate fare, cercate di recitare il Rosario con convinzione, con tutto l’amore che riuscite a trovare in voi.

Mia carissima Madre Maria, guarda me, tuo figlio, in preghiera ai tuoi piedi. Accetta questo Santo Rosario, che ti offro in conformità alle tue richieste a Fatima, come prova del mio tenero amore per te, per le intenzioni del Sacro Cuore di Gesù, in espiazione per le offese commesse contro il tuo Cuore Immacolato e per questo favore speciale che richiedo ardentemente nel mio Rosario (menzionare la richiesta).

Ti supplico di presentare la mia richiesta al tuo Divin Figlio. Se pregherai per me, la mia richiesta non potrà essere rifiutata. So, carissima Madre, che vuoi che cerchi la santa Volontà di Dio riguardo a quello che desidero. Se non dovessi ottenere ciò che chiedo, prega perché possa ricevere quello che sarà di maggior beneficio per la mia anima.

Ti offro questo mazzo di rose spirituale perché ti voglio bene. Ripongo tutta la mia fiducia in te, perché le tue preghiere agli occhi di Dio sono le più potenti. Per la maggior gloria di Dio e per il bene di Gesù, tuo Figlio amorevole, ascolta ed esaudisci le mie preghiere. Dolce Cuore di Maria, sii la mia salvezza.