Le parole sagge di una donna di 103 anni

María Eugenia Suevos ha 103 anni e una voce che trasmette una forza che supera qualsiasi età. È la protagonista del primo video di Folksixty , il progetto altruistico della casa di produzione audiovisiva Variopinto nato per portare alla luce storie che possono servire da ispirazione a chi vi trova un motivo per entrare in azione, emozionarsi o riflettere.

Nei meno di 3 minuti di durata del video, la signora María Eugenia fa riflettere sull’amore. Parla dell’amore vero, dell’amore buono, di quell’amore che non è egoista, che cerca di renderci migliori, che comporta sacrificio e accettazione dell’altro com’è.

Amare, afferma la signora, è “sopportare quel tipo con cui ti sposi, che è una bellissima persona ma in definitiva è un uomo, un essere umano con difetti orribili. Come te, che hai altri difetti orribili. Ma non c’è nessuno senza difetti”. Per questo consiglia: “Ammetti i difetti di tua moglie (di tuo marito) e cerca di aiutarla a tirarsene fuori. L’amore è volersi bene nonostante i nostri limiti”.

La signora María Eugenia è consapevole del fatto che al giorno d’oggi “la gente non è molto furba perché è egoista e vuole il meglio per sé”, e dice che in molte relazioni non c’è un vero amore perché “non c’è una base”.

A suo avviso, si ha “un concetto errato di quello che è l’amore, ed è allora che arrivano i dispiaceri. Quello che la gente crede che sia amore non è amore, è sesso. È voler andare a letto con un’altra donna. E il sesso finisce, e poi arrivano le tragedie e dopo tre mesi ci si separa”.

La signora riproduce poi un dialogo, una situazione che a suo avviso si verifica oggi: “Vado con un’altra perché è arrivato l’amore”. “Guarda – risponde in modo energico a chi si trova in questa situazione –, lascia stare l’amore!”

“Voletevi bene e rendetevi conto che ciascuno ha limiti molto grandi!”, conclude consigliando.

https://youtu.be/fz_PaLBfSac