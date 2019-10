SinodoAmazonico. L’Amazzonia negli occhi e cuore del Papa

Il Papa apre il Sinodo dei Vescovi per l’Amazzonia nel segno della missionarietà, di una “Chiesa sempre in cammino”. Forte l’invito all’ascolto e alla prudenza. Guardando alla sofferenza e ai tanti martiri di queste terre ha ribadito: “Per loro, per questi che stanno dando la vita adesso, per quelli che hanno versato la propria vita, con loro, camminiamo insieme“.