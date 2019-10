Pregare per le coppie sottoposte al “celibato geografico”

“La preghiera genera l’amore”, diceva padre Henri Caffarel, fondatore delle Équipes Notre-Dame. E allora perché non approfittare del tempo di una separazione geografica per cominciare a pregare insieme e fortificare il vostro amore in un momento in cui l’assenza e la solitudine potrebbero destabilizzarlo?

Signore,

ti ringrazio per lo/a sposo/a che tu mi hai dato e che io ho scelto di amare fedelmente per tutta la mia vita. Anche se in questo momento le circostanze ci impediscono di vivere fianco a fianco e di condividere la quotidianità, fa’ in modo che questa separazione non alteri l’amore reciproco che ci portiamo. Dacci al contrario la grazia di farlo crescere e di scoprire un’altra relazione, più spirituale. Signore, riempi il mio cuore del Tuo dolce calore quando la solitudine o l’abbattimento si fanno troppo intensi. Metti un freno alla mia immaginazione e proteggimi dalle tentazioni perché io resti fedele al sacramento che ci lega. Conservaci uniti e forti malgrado l’assenza, costanti nei nostri sforzi e riempiti della speranza che Tu ci dài. Signore, Ti domandiamo perdono per tutti i momenti di scoramento, durante i quali in realtà Tu non ci domandi che una cosa: l’autorizzazione a dimorare tra noi. Allora insegnaci, Signore, ad aprire i nostri cuori alla Tua presenza nel mezzo della nostra coppia, perché tutti e due, malgrado la distanza, possiamo brillare del Tuo amore. Amen.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]