“Mia moglie è in travaglio!” Operatore del 118 aiuta il marito ad improvvisarsi ostetrico

La notte di mercoledì 18 settembre sarà ricordata a lungo da una donna in attesa, dal marito e da un operatore del 118 di Genova che hanno condiviso l’esperienza dicome racconta Il Secolo XIX

Qualche ora prima la gestante, alla seconda gravidanza, era stata visitata al San Martino di Genova e rinviata a casa in quanto il parto non appariva prossimo. Rientrata a Recco però il travaglio è diventato molto rapido, tanto che il marito preoccupato ha telefonato al 118, dove un infermiere, Daniele Asso, con grande calma e professionalità è riuscito a gestire l’ansia di moglie e marito, fornendo loro le indicazioni essenziali per affrontare al meglio la situazione. Alla signora Elena ha raccomandato di respirare e spingere quando avvertiva le contrazioni, e al marito di non forzare l’uscita del neonato, e di preoccuparsi di afferrarlo bene al momento dell’espulsione, perché il bimbo sarebbe stato bagnato e viscido con il rischio di poter “cadere di mano”. E poi l’ultima fondamentale indicazione: “Deve solo sostenergli la testa e prenderlo per le spalle”. Poco dopo l’uomo fa sapere all’operatore che vede la testa del figlio, e qualche momento successivo che il bimbo è fuori. Il miracolo della vita è compiuto!

L’infermiere si accerta che siano uscite anche le gambine, e chiede: “il bambino piange?” Al sì di mamma e papà può finalmente tirare un sospiro di sollievo, e rispondere alla domanda della partoriente che gli chiede come si chiama. Al bambino che pesava 3,8 kg alla nascita, sono stati dati tre nomi: Eugenio, Leonardo e Daniele, in onore di chi lo ha aiutato a venire al mondo. Nei giorni successivi il papà si è recato alla centrale operativa del 118 per conoscere chi lo ha “pilotato” a distanza in questa incredibile avventura finita bene, e Daniele ha ricambiato subito dopo andando a trovare la madre e il bambino. I più cari auguri ai genitori che hanno avuto la fortuna di avere al momento giusto un Asso, non nella manica, ma al telefono!

Ecco il servizio di TG2000

https://www.youtube.com/watch?v=SyoHXYOVD2c