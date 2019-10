Vedete solo difetti? Questa certezza vi darà coraggio

“Solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie, per farli sedere insieme con i capi del popolo”.

Dio mi solleva quando sono caduto. Mi sostiene tra le braccia nella mia debolezza. Si abbassa perché io possa risalire. La Bibbia lo descrive così:

La debolezza fa parte della mia condizione umana. Tutto mi supera. La vita, le richieste. Le esigenze di tutti coloro che mi circondano. Mi sento impotente e non riesco ad avanzare in mezzo ai miei limiti e alle mie mancanze.

Por Stock-Asso/Shutterstock

Vorrei avere un cuore più forte, più libero, più audace. Un cuore capace di vincere lo scoraggiamento e di agire seguendo i passi di Gesù ovunque vada. I miei passi nei Suoi.

Vorrei fare sempre la cosa giusta e non commettere errori. Agire in base a ciò che Dio mi chiede e non cercare sempre di soddisfare i miei desideri. Fare il bene a chi è sul mio cammino.

Amare fino all’estremo dando la vita. Vivere servendo nel silenzio senza aspettarmi applausi. Senza grandi gesti né confusione. Dando semplicemente ciò che ho dentro. Diceva Santa Teresina del Bambin Gesù:

“Quando una persona compie il proprio dovere e non si tira indietro nessuno lo sa; al contrario, le imperfezioni saltano subito agli occhi”.

Vedo molte imperfezioni negli altri. Saltano alla vista. Per me è più facile vedere la pagliuzza nell’occhio altrui che la trave nel mio.

L’ho verificato spesso. Mi concentro su alcuni difetti evidenti. So anche vederne altri più sottili. Li vedo chiaramente.

Distinguo chi fa il male e mi lancio nel sottolineare i suoi errori. Vedo con chiarezza chi sbaglia. A distanza vedo così bene…

Quando si tratta di vedere i miei difetti, però, non sono altrettanto bravo. Quando veniva criticata pr il suo carattere, una persona diceva: “Sono una persona molto facile. Chiunque può parlare con me. Nessuno mi teme”.

Non c’era cattiva volontà nelle sue parole, solo mancanza di conoscenza. Mi stupisce vedere tante persone che non si conoscono. Credono di non fare paura e che chiunque potrebbe dir loro ciò che vuole.

Non si rendono conto delle reazioni che hanno quando vengono criticate. Non vedono i loro modi quando qualcuno li contraddice. Pensano di essere generose e di cedere sempre, ma non è vero. Semplicemente non si conoscono.

Dicono: “Faccio sempre ciò che gli altri vogliono che faccia”. Non vedono la realtà com’è, o forse percepiscono una realtà molto diversa. È la cecità del cuore. Forse hanno tessuto nella loro anima un’immagine di se stessi che li salva e dà loro pace.