Contemplate la Vergine Maria con questa devozione del cardinale Newman

Una raccolta di meditazioni e devozioni delappena diffusa offre un approccio alle preghiere che hanno formato la sua anima.

All’inizio del mese di ottobre, possiamo rivolgerci alla Vergine con questa meditazione sulla gentilezza con cui trattava tutti coloro che la circondavano, mentre il suo cuore era fisso solo su Gesù.

Quell’anima virginale

cerca sempre il suo Amato che è in cielo,

e Lo vede in qualsiasi cosa amorevole sulla Terra,

amando gli amici terreni assai teneramente,

ma al loro giusto posto, come Suoi doni,

e Suoi rappresentanti,

amando solo Gesù con affetto supremo,

e sopportando di perdere tutto

per poter tenere Lui.

O Maria, vorrei aver visto come ti comportavi

nei confronti di tuo padre e di tua madre,

soprattutto con Sant’Anna,

e come ti comportavi con i sacerdoti del tempio,

e poi con San Giuseppe,

e con Santa Elisabetta, con San Giovanni Battista,

e poi con gli apostoli, soprattutto San Giovanni.

Vedrei come eri dolce e amorevole nei confronti di ciascuno di loro,

anche se il tuo cuore era solo con Gesù.

E loro lo capirebbero bene,

nonostante la tua gentilezza nei loro confronti.

O Maria, quando guadagnerai per me un po’ di questa purezza celestiale,

questo vero candore dell’anima,

perché possa concentrare il mio cuore sul mio vero amore?