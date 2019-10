A una mamma giovanissima: “Doveva abortire e divertirsi, ora è condannata per sempre”. Sicuri?

Una mia conoscente è diventata nonna a 48 anni:Il neonato è un ciuccione meraviglioso e la neomamma risponde al pianto del proprio bambino conIdem il giovane neopapà che ha già imparato il cambio del pannolino ed è galvanizzato per l’uso della fascia.Ne ho sentite di ogni, nei confronti di questa situazione:: a parte il fatto che si dice “avrebbe dovuto”, non credo che compiere quella scelta avrebbe portato al divertimento. Che poi mi dovrebbero spiegare cosa c’è di più divertente di un bambino che cresce e ride.: incommentabile. O meglio, lo sarebbe ma lascio perdere. Se però qualcuno desidera farlo si accomodi.: ascolta Ciccio, a parte che non ce l’ho rovinato io dopo 10 anni, il figlio l’ha concepito nel suo corpo e il medesimo l’ha partorito: allattarlo è automatico, normale, fisiologico. Che poi perché la povera nonna deve sciropparsi le poppate notturne col biberon, non è chiaro.: chiunque dica una cosa del genere non ha ancora imparato l’educazione, quindi tacere è la cosa migliore.

Quando la figlia(G) è nata, io e il Mari ci conoscevamo da 365 giorni (precisamente): io toccavo i 21 anni e lui i 23. A parte una nascita un po’ burrascosa, energie, voglia di stare e di esserci ce n’erano a iosa. Ma quale divertimento sarebbe stato migliore? La discoteca? Il fare esperienze? È stato complesso, certo, ma tutto è complesso nella vita: anzi, più si affronta a muso duro qualcosa che ci fa sentire stravolti e percepire svuotati, avviliti, abbattuti, più gioiremo al superamento del travaglio, all’arrivo alla meta. Un figlio ha bisogno di energie, di aspettativa di vita dei genitori, di poter avere il tempo per restituire l’amore ricevuto. Trasmettere continuamente il messaggio che bisogna aspettare, o soprassedere, o addirittura non avventurarsi nella genitorialità, è dannoso e culturalmente rovinoso. Un figlio ha diritto a genitori che si divertono giocando a “1, 2, 3, stella” per distrarlo da un temporale. Un figlio ha bisogno di entrare in camera dei genitori e beccarli nudi a sbaciucchiarsi. Un figlio ha bisogno di vedere che i genitori si abbracciano il giorno dopo aver litigato.

La cultura degli ultimi trent’anni ci ha presi in giro. Ci hanno ingannato. Riprendiamoci la vita in mano! Facciamo un figlio quando siamo giovani! Facciamo montagne di figli: lo Stato si adeguerà e darà più aiuti: cambiamo la mentalità anticoncezionale (cfr Thérèse Hargot) in mentalità natale: ci manterrà giovani!

