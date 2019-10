Come porre fine alle ingiustizie di fronte alle quali non posso far nulla?

Non ho bisogno che un morto arrivi dall’aldilà per convincermi della verità. Io stesso so cos’è bene e cos’è male. So come bisogna affrontare le paure e le ingiustizie.

So che non serve a molto accelerare lo scorrere del tempo, perché devo solo essere paziente. Non posso cambiare le cose ingiuste, ma posso cambiare l’atteggiamento del mio cuore.

Non posso salvare tutti i poveri che hanno bisogno di tante cose, ma posso guardare il mendicante, il Lazzaro che sta accanto alla mia porta.

Basta che lo veda. Solo uno sguardo su un Lazzaro invisibile cambia la mia vita. Se potessi cambiare nel profondo…

Mi è chiaro che ho bisogno solo di ascoltare i profeti che con la loro vita mi insegnano un nuovo modo di vivere e di guardare.

Posso cambiare se capisco cosa devo fare? Non ne sono così sicuro. Spesso dubito delle mie forze. Non so se sono capace di fare le cose in modo diverso. Di cambiare il mio atteggiamento interiore. Di smettere di temere per le mie cose, per il mio tempo, per pensare solo a chi sta male e ha bisogno delle mie cure. Cambiare progetti, adattare la mia agenda, rinunciare al mio tempo.

Chi ha bisogno di me ora è Gesù in carne umana. Nella sua debolezza solo io posso dargli forza. Nella sua solitudine solo io posso vederlo e donargli il mio amore. Nella sua povertà solo io posso alleviare quell’ingiustizia.

Non è facile, ma posso farlo.

Posso percorrere la distanza infinita che esiste tra due cuori. Non è la distanza fisica. È una distanza profonda che mi separa. Un’indifferenza incisa nella mia anima. Un lungo cammino che va dalla mia necessità a quella del mio prossimo.

Un cammino che voglio percorrere con le mie forze ma non mi sento capace di farlo. Dubito delle mie forze. Dio potrà compiere il miracolo nel mio cuore egoista?

Uno sguardo più ampio, più profondo. Una capacità di vedere la verità delle cose e non fermarmi alle apparenze. Quel dono di guardare chi è accanto a me anziché pensare solo alle mie cose. Voglio raggiungere questo. Non so se potrò farlo.