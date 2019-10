Bambini, è ora di conoscere il dentista!

La prima visita odontoiatrica è un momento molto delicato, perché spesso la figura del dentista è associata alla paura di sentire dolore. È quindi importante che questo incontro avvenga in un momento sereno, possibilmente non quando c’è un’emergenza in corso (ad esempio mal di denti o traumi).

Anche se può sembrare precoce, la prima visita andrebbe effettuata già all’età di 1 anno, indipendentemente dalla presenza o meno di problematiche dentali. Durante la prima visita il bambino ha l’opportunità di prendere confidenza sia con l’ambiente, sia con il personale odontoiatrico. Certo, non ci si aspetta una piena collaborazione del bambino, ancora molto piccolo. Tuttavia, la prima visita è un’occasione per iniziare a fare conoscenza con il bambino, e per eseguire un’ispezione sommaria della bocca, della durata di pochi minuti. Il rapporto che inizia ad instaurarsi riguarda il bambino ma anche i genitori, con i quali l’odontoiatra deve costruire un’alleanza necessaria per il conseguimento di obiettivi comuni.

Sono proprio i genitori che devono ricevere le prime informazioni e indicazioni riguardo le misure di igiene orale e le corrette abitudini alimentari per il loro bambino. Ma le regole valgono per tutti, ricordiamoci che in questo come negli altri ambiti è importante dare il buon esempio. Ai genitori verrà anche spiegato come individuare alcune abitudini scorrette che sembrano innocue ma che, nel tempo, possono provocare o peggiorare le malattie della bocca e dei denti. Una fra tutte, la somministrazione di sostanze zuccherate per tranquillizzare il bambino: può sembrare un metodo efficace ma è insidioso e predispone alla carie dentale, quindi bollino rosso! È importante anche informare i genitori sui tempi di caduta dei denti da latte e di sostituzione con denti permanenti, sul comportamento da adottare in caso di traumi dentali e sulle migliori misure di prevenzione.

Mano a mano che i piccoli cresceranno, saranno maggiori le informazioni che lo specialista potrà dare nel corso delle visite, controlli che andrebbero effettuati circa ogni 12 mesi. Con il tempo, infatti, inizieranno a essere più chiari i rapporti fra le ossa della bocca e, di conseguenza fra i denti.

Cosa guarda l’odontoiatra

Cosa cercherà l’odontoiatra nella bocca dei nostri piccoli? Valuterà lo stato di salute della bocca, dei tessuti duri e dei tessuti molli (gengive e mucose orali), ponendo la massima attenzione alla ricerca di eventuali problematiche dentarie come la carie, alterazioni dello smalto, presenza di elementi dentari in eccesso o al contrario mancata eruzione di qualche dente.

Il dentista controllerà che la formula dentaria sia corretta e compatibile con l’età del bambino. Verranno esaminati i frenuli labiali e linguali per verificarne la posizione e l’estensione. Verrà verificata la corretta occlusione dei denti, quindi la presenza di eventuali malposizioni (i famosi “denti storti”); inoltre verificherà che non ci siano segni di malformazioni oro-facciali (malocclusioni) e identificherà eventuali abitudini viziate (succhiamento del ciuccio e del dito, interposizione della lingua durante la deglutizione) che possono alterare lo sviluppo armonico dei mascellari.

Le visite di controllo saranno anche preziose per poter verificare, dopo le istruzioni date, la capacità del bambino di mantenere una corretta igiene orale ed eventualmente rimotivarlo e chiarire qualche aspetto che non è stato ben compreso.

In conclusione, le armi vincenti sono una prima visita a circa 1 anno e controlli periodici costanti. Questi controlli sono infatti fondamentali per controllare lo sviluppo armonico della bocca e dei denti e creare un rapporto di fiducia e collaborazione tra il dentista e il bambino. È importante, infatti, vincere la diffidenza e la paura del piccolo paziente, preparandolo a un rapporto amichevole con il dentista negli anni a venire.

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO ORIGINALE PUBBLICATO SUL MAGAZINE MULTIMEDIALE A SCUOLA DI SALUTE