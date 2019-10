10 modi per onorare Nostra Signora del Rosario a ottobre… e tutto l’anno

Nella Chiesa cattolica, ciascuno dei 12 mesi dell’anno ha un tema devozionale. È un ottimo modo per inserire tradizioni, simboli, colori e perfino cibi speciali nella nostra vita di fede.

Ottobre è il mese del Santo Rosario. Ecco 10 modi in cui confomare maggiormente la vostra vita e la vostra casa al Rosario. Forse alcune di queste belle devozioni rimarranno nella vostra chiesa domestica anche dopo la fine di questo mese!

1) Progettate e piantate un piccolo giardino

Ottobre è ancora epoca di giardinaggio, ma potete iniziare la pianificazione in qualsiasi periodo dell’anno. Può essere una splendida attività per tutta la famiglia, o un compito profondamente meditativo da intraprendere da soli. Perché non ripercorrere i misteri del Rosario nel vostro giardino, usando fiori, piante e statue speciali che vi assistano nella preghiera? Ecco qualche idea…

Un giardino del Rosario potrebbe avere come centro una statua di Maria. Alcune statue rappresentano anche la Madonna che tiene in mano un Rosario. Dieci pietre potrebbero indicare una decina del Rosario. Se messe una vicino all’altra potrebbero offrire un aiuto visivo alla preghiera, se distanziate permettono di camminare dall’una all’altra mentre si recita la decina.

Pensate ai fiori da aggiungere durante l’anno, come rose e qualsiasi fiore tradizionalmente collegato a Maria. Una statua di Gesù e/o di San Giuseppe nelle vicinanze vi farà tenere a mente la Sacra Famiglia mentre recitate il vostro Rosario.

In base alle dimensioni del giardino potreste avere quattro aree: gaudiose, dolorose, gloriose e luminose. Potete sbizzarrirvi con i fiori per ciascuna zona. Un giardino dei misteri gaudiosi potrebbe includere ornamenti come un angelo che evochi l’Annunciazione. Un giardino dei misteri dolorosi potrebbe avere una panchina su cui sedere e trascorrere del tempo in preghiera con Cristo nel Giardino del Getsemani. Un giardino dei misteri gloriosi potrebbe includere colori vivaci celebrativi per ricordare il trionfo della Resurrezione. Un giardino dei misteri luminosi potrebbe essere composto solo da fiori nelle tonalità del giallo e del bianco, per ricordare la luce. Potreste anche inserire delle conchiglie per ricordare San Giovanni Battista che ha battezzato Gesù nel fiume Giordano. Fatevi guidare dalla creatività e dalle preghiere!

2) Allestite sul tavolo o in un altro punto di spicco della casa un altare per Nostra Signora del Rosario

Prendete una tovaglia o un runner blu per invocare Maria, o bianco a simboleggiare la sua purezza, e mettete una statua o un’immagine della Madonna e un mazzo di fiori da cambiare per tutto il mese e/o una candela da accendere la sera. Visto che è il mese del Rosario, inseritene uno.

3) Cucinate per la Regina

Cucinate una cena a tema mariano. Ecco qualche idea: visto che il rosmarino è l’erba associata a Maria, provate un pollo al rosmarino, e per dolce preparate un rosario o una decina di biscottini o cupcakes in miniatura decorati con roselline o petali, o con glassa blu o bianca. O fate una torta Bundt, modellata a forma di corona e che può aiutare a ricordare la regalità di Maria.