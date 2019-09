La preghiera di Padre Pio per espellere la paura, anche quella della morte

Resta con me Gesù, perché si fa tardi e il giorno declina… cioè passa la vita…si avvicina la morte, il giudizio, l’eternità… ed è necessario raddoppiare le mie forze, acciocché non venga meno nel cammino e per questo ho bisogno di Te.Si fa tardi e viene la morte!M’inquietano le tenebre, le tentazioni, le aridità, le croci, le pene, ed oh! Quanto ho bisogno di Te, Gesù mio, in questa notte d’esilio.

Resta Gesù con me, perché in questa notte della vita e dei pericoli ho bisogno di Te.

Fa’ che Ti conosca come i Tuoi discepoli allo spezzar del pane…

cioè che l’Unione Eucaristica sia luce che dissipa le tenebre, la forza che mi sostiene e l’unica beatitudine del mio cuore.

Resta con me Signore, perché quando arriva la morte,

voglio stare unito a Te,

se non realmente per la Santa Comunione,

almeno per la grazia e per l’amore.

Resta con me Signore,

Te solo cerco, il Tuo amore, la Tua grazia, la Tua volontà, il Tuo cuore, il Tuo spirito,

perché Ti amo e non chiedo altra ricompensa che aumento di amore.

Amore solido, pratico.

AmarTi con tutto il mio cuore sulla terra, per seguire amandoTi con perfezione per tutta l’eternità.

Così sia.