Dubitate della vostra fede? Pregate San Gabriele per comprendere

Quasi tutti in qualche momento della vita hanno dei dubbi sulla loro fede cristiana. Alcuni ne hanno di più gravi, che se non vengono affrontati porteranno rapidamente alla perdita totale della fede.

Se siete arrivati a questo punto e ormai avete solo un filo sottile di fede, pensate di pregare Dio attraverso l’intercessione di San Gabriele. Gli angeli sono stati nominati da Dio per essere messaggeri e aiutarci in ogni nostra necessità. In particolare, San Gabriele è spesso associato alle questioni della conoscenza e può allontanare questi dubbi.

Ecco una breve preghiera da recitare con cuore contrito, chiedendo a Dio di illuminare l’oscurità della nostra mente. La preghiera si basa su una rivelazione privata approvata dalla Chiesa e ricevuta da una suora francescana, Madre Mariana, il 20 gennaio 1610 in Ecuador:

Caro San Gabriele, ambasciatore celeste dell’Incarnazione del Verbo Divino, illumina la mia intelligenza perché io possa conoscere e comprendere le verità della nostra fede cattolica. Spazza via tutti i dubbi che posso avere nei confronti della misericordia e della giustizia di Dio. Amen.