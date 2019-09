Quante ore si dovrebbe lavorare secondo la ricerca per essere sani?

L’equilibrio lavoro-vita privata è sempre esattamente questo, una questione di equilibrio, ed è indubbio che la maggior parte di noi sente che questa bilancia è fortemente inclinata verso il lavoro, senza tempo sufficiente per sé.

L’equilibrio è difficile da raggiungere soprattutto per i lavoratori che hanno più di 40 anni, ha confermato uno studio del 2016 del Melbourne Institute.

Un team di ricercatori australiani e giapponesi ha analizzato da vicino 3.000 uomini e 3.500 donne con più di 40 anni in Australia per vedere in che modo una settimana lavorativa più lunga o più breve influiva sulle loro funzioni cognitive.

Si è scoperto che sia per gli uomini che per le donne una settimana lavorativa di 25 ore portava a una performance cognitiva di massimo livello. Lavorare più di 55 ore a settimana aveva l’impatto peggiore, perché lo stress ostacola la capacità di pensare e di risolvere i problemi in modo efficace.

Dall’altro lato, essere del tutto disoccupati era negativo quasi quanto lavorare troppo. Abbiamo bisogno di qualche stimolo cerebrale, e anche la disoccupazione provoca grande stress.

In un mondo ideale, i lavoratori sopra i 40 anni potrebbero gradualmente diminuire le ore, o lavorando meno ore al giorno o prendendosi un intero giorno di riposo e godendosi una settimana lavorativa di quattro giorni e un weekend di tre.

Nel mondo reale, però, a meno che non siamo freelance o lavoratori non dipendenti abbiamo bisogno di una settimana lavorativa di almeno 40 ore per ottenere uno stipendio sufficiente a soddisfare le nostre necessità.

Negli Stati Uniti, quasi l’86% degli uomini e il 67% delle donne lavora più di 40 ore a settimana, e secondo il Center for Economic and Policy Research godono del minor numero di giorni festivi pagati e delle ferie meno retribuite del mondo sviluppato, per non parlare dei permessi di maternità.

Due compagnie che si prendono cura dei loro dipendenti

All’orizzonte, però, ci sono anche segni di speranza. Alcune compagnie hanno assunto un approccio nuovo, non molto dissimile dalla decisione rivoluzionaria di Henry Ford di diminuire la giornata lavorativa dei suoi impiegati da nove a otto ore raddoppiando lo stipendio.

L’Henry Ford di oggi è Yvon Chouinard, fondatore di Patagonia. Gli impiegati hanno a disposizione un weekend di tre giorni per poter uscire e godersi la natura. Chouinard, che è anche autore di Let My People Go Surfing: The Education of a Reluctant Businessman, dà ai suoi impiegati la libertà di prendersi le proprie ore e scoraggia il lavoro extra. Il quartier generale dell’impresa chiude alle 20.00 e i weekend.

Gli impiegati di Patagonia che sono anche genitori – sia madri che padri – ottengono un permesso genitoriale pagato di due mesi. Tutti si prendono delle ferie, e gli impiegati possono anche godere di due mesi sabbatici pagati per lavorare a progetti ambientali.

Non è una settimana lavorativa di 25 ore, ma è un peso ridotto che aiuta gli impiegati a “ricaricarsi”.

E Patagonia non è l’unico esempio. C’è anche Zillow.

Anche se si trova nella famosa Silicon Valley, dove si lavora moltissimo, Zillow incoraggia gli impiegati a lasciare l’ufficio all 17.00, o anche prima, se lo desiderano.

Non c’è eccessiva rigidità sulle vacanze, e dopo sei anni gli impiegati possono richiede sei settimane sabbatiche da usare come vogliono. La compagnia dà più importanza alla produzione che all’orario, quindi gli impiegati non devono stare per tanto tempo al lavoro per essere considerati di valore; il lavoro parla per loro, ed è permesso il lavoro da casa.

I profitti di Patagonia e Zillow mostrano che le compagnie possono prendersi cura dei propri impiegati senza danneggiare le loro casse.

Nel 2016 le vendite di Patagonia hanno raggiunto i 750 milioni, e il suo fondatore è miliardario. Dal canto suo, Zillow genera un reddito annuale di più di un miliardo.

Sono entrambe compagnie fiorenti, e prosperano anche i loro impiegati. Non è il caso che altre aziende seguano l’esempio?