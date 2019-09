I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Avere libri da leggere fa bene al cuore, proprio al battito cardiaco. Recuperiamo un respiro regolare, i movimenti oculari si fanno meno frenetici, reimpariamo l’attenzione e, se magari leggiamo qualche pagina ad alta voce, promuoviamo l’ascolto.

Forse ci è utile anche come metafora per guardare correttamente alla nostra vita dove non si possono scrivere due pagine contemporaneamente e dove è necessario leggere una riga per volta e nell’ordine giusto.

L’uomo è per caso la peste del cosiddetto pianeta oppure è colui che sa costruire, erigere palazzi, ponti e cattedrali, che ammansisce la natura, che ne può godere senza abusarne? Ecco allora un testo sulla bellezza delle costruzioni architettoniche.

I giovani di oggi sono fusi col divano e hanno gli occhi ipnotizzati da uno schermo pur che sia? Non è così, non sempre. E S. Giovanni della Croce ha tanto da dire loro (e a noi!)

Le nostre città ci deprimono? Ci disabituano alla speranza? Ricostruiamole, da dentro. A partire dalla nostra interiorità, dal nostro modo di fare le cose, dalla bellezza del lavoro.

Il resto lo scoprite in gallery.