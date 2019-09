“Mia moglie si lamenta dicendo che esco troppo per andare in chiesa. Sbaglio?”

Nella sua rubrica sul quotidiano O São Paulo, dell’arcidiocesi di brasiliana di San Paolo, padre Cido Pereira ha risposto questa settimana alla domanda di un fedele, Rosmario, di Imbituva (Stato del Paraná):

“Mia moglie si lamenta dicendo che esco troppo per andare in chiesa. Lavoro nel Rinnovamento Carismatico Cattolico. È sbagliato uscire due o tre volte a settimana?”

Rosmario, parliamo un po’ di tua moglie. La prima cosa che devi pensare è: “Ha qualche motivo per lamentarsi?” Penso che una donna che reclama la presenza del marito lo ama e lo vuole accanto a sé, e allora devi riflettere, fare un serio esame di coscienza.

In secondo luogo, Rosmario, pensa che il tuo primo dovere è nei confronti della tua famiglia. Non è carino se all’improvviso frequenti gruppi di chiesa, gruppi di preghiera, incontri, ecc., perché ti piacciono e li trovi più interessanti che rimanere a casa. In quel caso la tua religiosità può essere una fuga dalle tue responsabilità di marito, di padre cristiano. Pensa bene ai tuoi doveri. Ha più valore una presenza amica, amorevole, al fianco della moglie e dei figli di mille incontri di preghiera.

Per finire, Rosmario, un suggerimento per te e tua moglie: non è ora che vi sediate l’uno davanti all’altra per parlare? All’improvviso tu che frequenti un movimento di Chiesa sei missionario fuori casa e non in casa tua. Spero che non accada che le persone della comunità ti considerino meraviglioso, pieno di fede, di unzione, ma non lo sei perché non riesci a evangelizzare la tua famiglia.

Fratello mio, anche tua moglie deve pensare alle critiche che ti rivolge. Tutto questo favorirà il dialogo e troverete una bella via su cui proseguire nel vostro matrimonio. Un abbraccio fraterno.