Preghiera alla Vergine Maria per vincere il male del razzismo

Come in tutte le cose, ricorriamo alla preghiera, chiedendo alla nostra Santissima Madre di intercedere per noi:

Maria, amica e madre di tutti,

attraverso tuo Figlio, Dio ha trovato una via per unirsi a tutti gli esseri umani,

chiamati ad essere un unico popolo,

sorelle e fratelli tra loro.

Chiediamo il tuo aiuto ricorrendo a tuo Figlio,

cercando il perdono per le volte in cui abbiamo fallito nell’amarci e nel rispettarci.

Chiediamo il tuo aiuto per ottenere da tuo Figlio

la grazia di cui abbiamo bisogno per vincere il male del razzismo e costruire una società giusta.

Chiediamo il tuo aiuto per seguire tuo Figlio,

perché il pregiudizio e l’animosità

non infettino più le nostre menti o i nostri cuori,

e siano sostituiti dall’amore che rispetta la dignità di ogni persona.

Madre della Chiesa, lo Spirito di tuo Figlio Gesù incoraggia i nostri cuori.

Prega per noi.