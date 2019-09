Sogni occulti: perché paralizzano un rapporto e come reagire?

Capita che lo sposo o la sposa insista su un tema che non è così ovvio, necessario o problematico per l’altra parte. Si tratta di situazioni chiare, visibili ai coniugi o perfino agli osservatori esterni, che possono portare alla paralisi del matrimonio e a una profonda sensazione di malessere. Di che situazioni parliamo?

Immaginiamo la moglie, chiamiamola Anna, che dedica molto tempo alle pulizie, cosa che dà fastidio al marito, Giorgio. Dal punto di vista di Anna può sembrare semplicemente un amore per l’ordine, una cosa che per lei è importante, e che quindi comunica al marito. Di lui dice che non la aiuta abbastanza a mandare avanti la casa, e secondo lei questo influisce negativamente sulla famiglia.

Giorgio, però, è nervoso perché spesso non riesce a trovare le cose dove le lascia, e dice che la moglie semplicemente esagera e dedica troppo tempo alle pulizie, il che ha un effetto negativo sulla famiglia.

Entrambi vogliono il meglio per la famiglia e il loro matrimonio, ma vedono il cammino in modo diverso.

Possiamo chiederci perché sia così e perché non riescano a mettersi d’accordo.

Cosa sono i sogni occulti?

By Oksana.Bondar/Shutterstock

La soluzione potrebbe essere che Anna abbandoni il suo desiderio di pulire la casa, ma a lungo andare questo avrebbe l’effetto contrario. I coniugi possono vedere tutta la questione in modo diverso.

Molto spesso, dietro ai conflitti difficili in una relazione ci sono i sogni occulti, ovvero in genere desideri positivi che non si dicono ma sono visibili nelle azioni. Possono anche essere inconsapevoli o non avere un nome, ma influiscono sul matrimonio.

Ci può essere un sogno occulto quando è difficile fare concessioni e il tema è estremamente importante per una delle parti, e all’altra può sembrare che esageri.

Perché un sogno occulto venga in superficie, si deve pensare cosa spinge il marito o la moglie ad assumere un determinato atteggiamento.

Consideriamo l’esempio di Anna e Giorgio. Anna è cresciuta in una casa disordinata, e da bambina non riusciva a trovare le cose di cui aveva bisogno, inclusi i vestiti e ciò che le era necessario per la scuola.

Le facevano promesse che poi non venivano mantenute, il che l’ha fatta sentire a disagio e incapace di confidare nella sua famiglia. Non voleva che tutto questo accadesse anche a casa sua.

Aveva un grande bisogno di garantire una sensazione di sicurezza alla sua famiglia attraverso una buona organizzazione e l’ordine.

Dopo aver saputo tutto questo, Giorgio ha deciso di sostenere Anna nell’organizzazione della casa, e Anna ha visto che non doveva più fare le cose da sola.

Come arricchire una relazione?

unsplash-logoPriscilla Du Preez

John Gottman, docente di Psicologia presso l’Università di Washington e coordinatore dell’Istituto Matrimonio e Famiglia a Seattle, utilizzando la definizione “sogni occulti” sottolinea nel suo lavoro con le coppie che “il riconoscimento reciproco rispetto ai sogni più profondi e personali e alle aspettative è la chiave per salvare e arricchire il rapporto”.

Rispettare i sogni occulti significa spesso conoscere e comprendere il passato del coniuge ed è un’opportunità per offrire sostegno e accompagnare, che può essere seguita da azioni specifiche per facilitare la vita di tutta la famiglia.