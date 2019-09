Il Papa ai Neocatecumenali: “Vi stimo molto. Coraggio, andate avanti”

L’equipe Internazionale del Cammino Neocatecumenale sta svolgendo diverse convivenze che segnano l’inizio del corso. In questo contesto il passato venerdì 20 settembre in mattinata, Kiko Argüello, María Ascensión Romero e Padre Mario Pezzi, hanno avuto un’udienza privata con Papa Francesco in Vaticano.

L’iniziatore del Cammino, Kiko Argüello, ha voluto ringraziare personalmente il Santo Padre per l’apertura del nuovo Collegio Redemptoris Mater di Macao (Cina) per l’Asia, dipendente da Propagande Fide e desiderato espressamente dallo stesso Pontefice.

San Francesco Saverio

Argüello ha donato a Sua Santità un disegno, realizzato da lui stesso per questa occasione, di San Francesco Saverio, patrono delle missioni, il grande apostolo dell’Asia, morto alle porte della Cina, il cui braccio incorrotto si venera precisamente a Macao, il luogo scelto per il nuovo Redemptoris Mater, in continuità con l’opera di evangelizzazione che la Chiesa sta portando avanti da 5 secoli. Il Santo Padre ha accolto il disegno di San Francesco Saverio, con gioia e gratitudine.

“Vi stimo molto”

Pochi giorni prima, al termine dell’udienza generale, di mercoledì 18 settembre, Papa Francesco ha voluto conoscere e salutare personalmente i formatori e seminaristi di questo Redemptoris Mater prima della loro partenza per Macao. Sua Santità li ha incoraggiati con queste parole: “Vi stimo molto! Vi aspetta una missione importantissima in Asia! Coraggio, andate avanti!”.

Il Papa e Kiko

Il Papa ha ringraziato Kiko Argüello per la missione evangelizzatrice del Cammino: “Sono contento perché voi realizzate la cosa più importante della Chiesa che è evangelizzare e lo fate senza proselitismo, ma mediante la testimonianza”.

Allo stesso tempo il Papa ha sottolineato l’importanza della presenza delle famiglie in missione che con la loro testimonianza attirano i pagani e coloro che sono lontani dalla fede.

Francesco ha poi accolto con gioia la proposta di Kiko per un nuovo invio di famiglie in missione che avrà luogo nel 2020.

Al termine dell’udienza, che si è svolta in un clima di grande cordialità, Francesco ha incoraggiato Kiko ad andare avanti, e tutto il Cammino Neocatecumenale a continuare con l’annuncio del Vangelo.