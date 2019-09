Unitalsi: Lourdes anche malati psichici, moltissime le dipendenze da social

Tra malattie neurologiche e psichiatriche, il santuario mariano sui Pirenei francesi,. Per i pellegrini malati con meno di 34 anni questa situazione riguarda il 12 per cento. ”È un fenomeno in costante crescita e come medici e come associazione dobbiamo farci carico sempre più di queste nuove problematiche” spiega

Sempre l’Unitalsi un anno fa, nel 2018, riportava che i malati erano per il 54% affetti da malattie cardiovascolari, per il 33% da malattie neurologiche e per un altro 33% da malattie del tessuto connettivo. Il 27%, invece, era affetto da malattie psichiatriche. C’è poi un lungo elenco di altre patologie che sono spesso sommate negli stessi pazienti.

“Il dato riguardante i disagi psichici è quello più nuovo, che deve fare riflettere, che richiama ancora di più il valore dell’accoglienza”, spiega ancora Federico Baiocco. La depressione colpisce anche le fasce giovanili: se nel complesso dei malati trasportati a Lourdes dalla organizzazione italiana solo l’8% ha meno di 34 anni, nel caso delle sole malattie legate alla psiche la percentuale degli under-34 sale al 12%. “Quello del disagio psichico dei giovani è un tema che è all’attenzione non solo dei sanitari ma anche del volontariato e penso che sia una delle riflessioni che verranno affrontate anche nel corso del prossimo Sinodo dei vescovi a Roma dedicato appunto ai giovani”, spiegava allora il responsabile dei medici dell’Unitalsi, un dato che – come scrivevamo in apertura – è rimasto pressapoco costante (Repubblica).

Leggi anche: Pregate per la guarigione con questa novena a Nostra Signora di Lourdes

Un problema emergente

L’associazione, ma anche la Chiesa tutta, deve adattarsi a questo nuovo fenomeno che colpisce i giovani e li isola, la comunità deve quindi accompagnare e accogliere questa fragilità, fare in modo che al disagio non si accompagni anche la vergogna o il disagio nel comunicare la propria condizione.