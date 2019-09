Quando la fotografia rivela la bellezza della fede

«La fotografia è come una mannaia che ferma nell’eternità l’istante che l’ha abbagliata», diceva il fotografo francese Henri Cartier-Bresson. Attraverso le immagini che mostra, l’ottava arte trasmette emozioni e sentimenti, mostra molteplici sfaccettature dell’essere umano e rende testimonianza di quanto l’anima. Una religiosa che abbraccia la croce, un’assemblea gioiosa, un giovane che porta una statua della Vergine in metropolitana, una madre che va a fare la comunione stringendo un bambino al cuore… Attraverso una selezione di foto, Aleteia vi propone di scoprire in immagini alcune belle testimonianze di fede.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]