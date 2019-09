La cosa che non farò mai più davanti a mia figlia

Nella mia stanza è appeso uno specchio. Uno specchio grande, e pesante. È attaccato al muro attraverso un perno rigido sulla parte posteriore. Ha una forma semplicissima – rettangolare, gli angoli addolciti da boccioli di giglio color bronzo, che da bambina pensavo (per il dispiacere di mia madre) fossero bucce di banana bronzate.

Da piccola vedevo mia madre guardarsi in quello specchio. A sua volta, lei vi aveva visto specchiarsi lì sua madre sessant’anni prima, e mia nonna vi vedeva davanti la sua mentre si pettinava o si lisciava la gonna.

Lo specchio della mia bisnonna è uno di pochi oggetti della mia famiglia che mi sono portata dietro in quest’epoca alla Marie Kondo (autrice giapponese che sostiene la necessità di liberarsi di molte cose che abbiamo che non ci sono realmente utili né ci piacciono davvero, n.d.t.). La nostra casa è piccola, abbiamo cinque figli, un cane e una serie infinita di attività, ma questo specchio è un punto fermo.

Le mie tre figlie ora guardano me mentre mi ci specchio. La più piccola non arriva neanche a vedercisi, è alta solo quel tanto che basta a lasciarci le impronte con le dita sporche di marmellata, ma mia figlia di cinque anni è abbastanza alta per essercisi guardata a occhi sgranati quando le abbiamo tagliato per la prima volta i lunghi capelli. Chissà come sarà quando andrà lì davanti per mettersi il rossetto e vestirsi elegante come nelle storie che immagina sempre. Vive in un mondo in cui tutto è splendido e possibile.

Mia figlia di nove anni di recente è cambiata molto. Gli zigomi si sono affilati, gli arti si sono allungati ed è più aggraziata. Si sente sempre dire – più delle altre – che assomiglia alla mamma, anche se in realtà assomiglia solo a se stessa. I nostri capelli scuri hanno una tonalità identica, e la sua tranquillità assomiglia alla mia. Si guarda poco allo specchio, più che altro con curiosità, in modo sperimentale – si lava lì vicino il viso prima di andare a scuola e prova nuove pettinature.

Domenica scorsa ero davanti allo specchio, pronta per andare a Messa. Ero persa nel mio mondo – un tratto genetico che ho trasmesso a mia figlia di cinque anni, anche se il suo mondo è più felice. Mi si è avvicinata mentre ero immersa nei miei pensieri e ha messo le dita tra le mie.

“Mamma, che c’è che non va?”

Mi sono ripresa, e guardando davanti a me ho visto quello che vedeva lei – il mio volto nello specchio.

Ho visto il solco nella fronte, il volto accigliato e lo stomaco arrotondato dalle tante gravidanze. Ho visto il petto sollevarsi in un singhiozzo silenzioso di scontento. Ho visto tutto questo nell’arco di pochi secondi, prima di voltarmi per guardare i suoi occhi marroni, le piccole labbra incurvate, la testa in atteggiamento di domanda. Cosa c’era che non andava?