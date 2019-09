I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Siete in cerca diper “la bella stagione che sta per finire”, come cantava Rino Gaetano? Anche questa settimana abbiamo fatto un po’ di ricerca per voi scegliendo dalle nuove pubblicazioni

Per la Top5 di oggi vi abbiamo consigliato due libri sul matrimonio. Uno è indirizzato ai fidanzati e analizza il significato delle parole che gli sposi pronunciano durante il sacramento nuziale, e l’altro è indicato soprattutto per quelle coppie in crisi che stanno pensando di separarsi. E’ il nostro modo caloroso e umile di dirvi: non fatelo! Anzi, leggete anche il primo testo per riassaporare la grandezza delle formule che avete ripetuto con gioia il giorno delle nozze, anche se oggi vi appare così lontano. Lasciarsi ai nostri giorni è diventata la normalità; con i problemi che le famiglie devono affrontare quella di separarsi spesso appare come la soluzione migliore, la più facile, l’unica in grado di donare libertà. Ma quale libertà? Con la grazia di Dio una casa in macerie può divenire uno splendido palazzo. Pensateci, pregate, ma soprattutto chiedete aiuto al vostro sacerdote, ad un professionista, ma non mollate, anzi, non mollatevi!

