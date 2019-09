Un prete può rifiutarsi di dare la comunione ai fedeli arrivati tardi a messa?

Di recente, nella Chiesa di San Pietro a Pirri, frazione di Cagliari, una donna è arrivata in ritardo alla messa delle 8, ma si è messa lo stesso in fila, per ultima, per ricevere l’eucarestia. Il giovane sacerdote l’ha gelata: «E’ arrivata in ritardo, non posso dargliela: sono le regole».

Giovanna Senatore, 54 anni, ha raccontato la sua storia dopo avere scritto un post su Facebook, annunciando anche l’intenzione di inviare una lettera al vescovo per avere un chiarimento (www.sardegnalive.net).

Aleteia ha chiesto un parere su questa vicenda di don Pietro Angelo Muroni, Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Urbaniana.

Assenza di divieti

Il professore Muroni ha spiegato che non esiste una norma precisa secondo cui chi arriva in ritardo alla messa, non può ricevere l’eucaristia, ma, al contempo, bisogna inquadrare bene il contesto in cui è inserita la vicenda della signora Senatore, o di qualsiasi altra persona nelle sue stesse condizioni.

Da premettere che l‘Istruzione “Redemptionis sacramentum” evidenzia «alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia».

[83.] È certamente la cosa migliore che tutti coloro che partecipano ad una celebrazione della santa Messa e sono forniti delle dovute condizioni ricevano in essa la santa Comunione. Talora, tuttavia, avviene che i fedeli si accostino alla sacra mensa in massa e senza il necessario discernimento. È compito dei pastori correggere con prudenza e fermezza tale abuso. [91.] Nella distribuzione della santa Comunione è da ricordare che «i ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano disposti nel debito modo e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli». Pertanto, ogni cattolico battezzato, che non sia impedito dal diritto, deve essere ammesso alla sacra comunione. Non è lecito, quindi, negare a un fedele la santa Comunione, per la semplice ragione, ad esempio, che egli vuole ricevere l’Eucaristia in ginocchio oppure in piedi.

Il Codice di Diritto Canonico ricorda:

Can. 843 – §1. I ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano disposti nel debito modo e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli. Can. 912 – Ogni battezzato, il quale non ne abbia la proibizione dal diritto, può e deve essere ammesso alla sacra comunione. Can. 918 – Si raccomanda vivissimamente che i fedeli ricevano la sacra comunione nella stessa celebrazione eucaristica; tuttavia a coloro che la chiedono per una giusta causa fuori della Messa venga data, osservando i riti liturgici. Can. 1247 – La domenica e le altre feste di precetto i fedeli sono tenuti all’obbligo di partecipare alla Messa; si astengano inoltre, da quei lavori e da quegli affari che impediscono di rendere culto a Dio e turbano la letizia propria del giorno del Signore o il dovuto riposo della mente e del corpo. Can. 1248 – §1. Soddisfa il precetto di partecipare alla Messa chi vi assiste dovunque venga celebrata nel rito cattolico, o nello stesso giorno di festa, o nel vespro del giorno precedente.

L’importanza di assistere a tutta la liturgia

Se da un lato, non c’è nessuna inibizione, a priori, della comunione, dall’altro si raccomanda la partecipazione alla liturgia, intesa come liturgia della parola e liturgia eucaristica, per coglierne al meglio l’essenza della stessa.

La Costituzione “Sacrosantum Concilum” evidenzia, infatti:

Unità della messa 56. Le due parti che costituiscono in certo modo la messa, cioè la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono congiunte tra di loro così strettamente da formare un solo atto di culto. Perciò il sacro Concilio esorta caldamente i pastori d’anime ad istruire con cura i fedeli nella catechesi, perché partecipino a tutta la messa, specialmente la domenica e le feste di precetto.

Jeffrey Bruno

Si può immaginare che il presbitero, quando si è rivolto alla signora dicendo che la «regola» vieta la distribuzione della comunione a chi arriva in ritardo a messa, volesse intendere proprio questo: che prendere la comunione non è un atto a sé stante, e una liturgia vissuta a metà, in parte, non completamente, non è una liturgia pienamente vissuta. E’ sconsigliabile, dunque, approcciarsi al sacramento in situazioni simili.

“Unico atto del culto divino”

Il Concilio ci ricorda che la comunione è il culmine della celebrazione, e si deve arrivare ad essa con il giusto spirito, dopo aver assimilato dentro di sé il richiamo della parola di Dio.

L’Ordinamento delle letture della messa (Introduzione al Lezionario), stabilisce che: