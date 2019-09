E voi, care donne, lasciate caricare la lavastoviglie alle amiche?

di Anita Baldisserotto

Se siamo amiche mi lasci fare la tua lavastoviglie?

Vi sembrerà strano ma ora vi racconto: ho notato che le donne hanno una certa difficoltà a lasciare usare la propria lavastoviglie a qualcun altro (con un’amica ci ho messo un anno e con un’altra due a far mollare loro il controllo dell’elettrodomestico fondamentale in cucina).

Forse perché i piatti sporchi creano un po’ di imbarazzo o perché ognuna ha uno schema implicito preciso di disposizione delle stoviglie nei cestelli (ce l’avete anche voi vero?) maturato in anni di utilizzo e vorremmo fosse rispettato. Provate a immaginare un bicchiere messo fuori posto: vi dà la sensazione di “error” sul computer?

Ok mi ricordo bene il primo lavaggio che ho fatto in cui ho messo un programma a temperatura troppo alta che ha fuso i contenitori di plastica dell’Ikea quelli tipo Tupperware con odore terribile di plastica bruciata quando l’ho aperta – ma ne ho fatta di strada da allora e mi ritengo una specialista (o quasi). Sì perché mi sono sposata a 23 anni che non sapevo fare i lavori di casa e ne ero anche spaventata – i piatti sporchi in particolare mi davano repulsione – ma ho visto che nel tempo si fa la mano, ci si abitua e si va più veloci: lo ammetto guardo una miriade di video tutorial su Youtube di donne che lavano la casa (clean with me – danno tanta motivazione) ma ho anche chiesto tanto consiglio a mia mamma in primis (mamma sei una casalinga top)!

Così niente mi diverto a imparare gli schemi di impilamento delle lavastoviglie delle mie amiche (non tutte ce l’hanno ma molte sì), ma soprattutto a rompere quel perfezionismo che si instaura nei lavori di casa: lasciando fare agli altri accetteremo che non farà tutto come vogliamo noi, e si crea quella confidenza di essere di casa, di cui la lavastoviglie è un punto nevralgico. Vale lo stesso discorso con il lavaggio dei piatti a mano (ma solo con le amiche lo farei eh non sono così altruista e non mi stanno simpatici tutti).

E voi lasciate fare la lavastoviglie ad altri?

