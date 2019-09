Corsi in preparazione al matrimonio: sappiamo davvero cosa sia amare?

Siamo immersi per anni, dalla prima infanzia, in una melassa emotiva che ci rende incapaci di capire cosa sia davvero l’amore. Cosa significhi amare la libertà e il destino di un altro.

Quanto possa essere bello, anche se difficile, andare a questo livello successivo di amore, entrare nella vita del battesimo, e provare a imparare ad amare come ama Cristo. Un lavoro artigianale che richiederà tutta la vita. E che non è certo istintivo, visto che subiamo invece una continua e martellante catechesi in senso contrario, da tutti i mezzi, con tutti i linguaggi possibili. E’ rimasta solo la Chiesa a dire cosa sia davvero l’uomo, e come possa diventare capace di qualcosa di divino, cioè amare per sempre.

Sono ormai anni che giro l’Italia, e vedo che ci sono cuori pulsanti un po’ ovunque, in giro, generatori di vita nuova, parrocchie o altri punti di riferimento. Ma sono pochi, sicuramente insufficienti a combattere l’onda contraria.

Per chi è a Roma – o non lontanissimo – un luogo sicuro per ricevere quello che serve a un matrimonio che sia davvero una via verso la vita vera, è sicuramente Chiesa Nuova. Anche quest’anno riprendono a gennaio gli incontri. Iscrizione gratuita, ma necessaria!

Costanza

Carissimi amici, è con gioia che vi annuncio l’inizio del prossimo corso di preparazione al Sacramento del Matrimonio 2020. Il corso sarà composto da 9 incontri non è riservato solo ai fidanzati che hanno già deciso di sposarsi, ma anche a fidanzati che desiderano fare un discernimento come coppia per decidere se sposarsi o anche a giovani (sotto i 30) che desiderano comprendere meglio il senso di sposarsi in Chiesa.

Gli incontri sono al Sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00 con ingresso da Via della Chiesa Nuova, 3. Ecco le date 2020: 11/1 25/1 1/2 15/2 29/2 7/3 21/3 4/4 18/4 Per iscriversi è sufficiente mandare una email con i nomi dei partecipanti a questo indirizzo: mauriziobotta@hotmail.com In questo modo sarete inseriti automaticamente nella mailing list del gruppo 2020. Naturalmente il Corso è completamente gratuito. Un caro saluto e a presto Padre Maurizio Botta C.O.

