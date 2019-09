Perché essere “amici con benefits” non porta nessun vantaggio?

di Daniel Torres Cox

Gli amici condividono molte esperienze. Si va al cinema o a prendere un caffè, si fa l’alba per studiare o si va al lavoro insieme, si va a un concerto o a teatro. Se si condivide tanto, perché non condividere anche l’esperienza di un incontro sessuale?

1. Amici “con benefits”

By XiXinXing/SHutterstock

Essere “amici con benefits” implica la possibilità di avere rapporti sessuali senza che questo presupponga l’esistenza di una relazione. Si cerca di ottenere un beneficio reciproco partendo dal corpo dell’altro, mettendo da parte qualsiasi tipo di impegno. Non c’è esclusività, non ci sono reclami, né scenate di gelosia… non c’è amore e non ci sono sentimenti. Solo sesso.

A volte una delle parti accetta un rapporto come questo perché è il modo per stare con qualcuno che non vuole impegnarsi. Può nutrire la speranza che col tempo la “relazione” si formalizzi, e anche compiere passi in quella direzione. Se l’altra persona non vuole altro, ci saranno sicuramente delle ferite.

In ogni caso, tuttavia, in questo tipo di relazioni c’è una concezione molto impoverita di quello che implica il fatto di essere amici e di cosa comporta un rapporto sessuale. In effetti, l’amicizia ruota principalmente intorno all’esperienza sessuale condivisa, e il rapporto sessuale è visto solo come una questione di corpi.

2. L’amicizia: un’autentica preoccupazione per l’altro

Cathopic

Gli amici condividono molte cose, e più è profondo ciò che si condivide, più è profonda l’amicizia. Partendo da questo, si potrebbe pensare che condividere abitualmente rapporti sessuali possa gettare le basi di un’amicizia solida, ma non è così per due motivi.

In primo luogo, perché ci sia un’amicizia autentica non basta solo condividere. La condivisione presuppone che ci sia una ricerca reciproca del bene dell’altra persona. Quando si cerca il proprio bene a scapito dell’altro c’è un atteggiamento di uso, che esclude la possibilità di un’amicizia autentica.