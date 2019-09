Gesù non è mai indifferente al tuo dolore!

In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla.Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente della città era con lei.Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre.Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. (Luca 7,11-17)

Mi è capitato, durante una sosta in terra santa, di visitare la piccola cittadina di Nain. È difficile dire cosa di quel villaggio o di quel territorio fosse simile ai tempi di Gesù. Ma non è la geografia la cosa che conta, ma la storia che attraversa quel villaggio. È una storia di immensa sofferenza: una donna perde prima il proprio marito e poi è costretta ad assistere alla morte del figlio unico. Lo sta portando al cimitero, e proprio in quel momento i suoi passi si incrociano con quelli di Gesù: “Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non piangere!»”. È irresistibile per Lui vedere il dolore di quella donna e continuare nell’indifferenza. È una verità che non dobbiamo mai dimenticare: Gesù non è mai indifferente al nostro dolore, alle nostre lacrime. E se anche questo non risolve lo scandalo del male, ne ci dice perché Egli lo permetta, la cosa che non dobbiamo mai tralasciare è la costante certezza che lì dove c’è qualcuno che soffre, Cristo è lì. Non è una semplice consolazione in assenza di soluzioni, ma è il punto di partenza di ogni vera soluzione. Dio non si limita a considerare le nostre lacrime, ne pone anche un argine. Ci dice che ciò che ci fa soffrire non sarà per sempre. Ecco perché dice a quella donna “non piangere”. “E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Giovinetto, dico a te, alzati!». Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre”. Il racconto di un singolo fatto accaduto nella cittadina di Nain ha un grande valore simbolico. Infatti anche per noi l’incontro con Cristo è innanzitutto l’incontro con la Sua compassione. Egli soffre con noi, si mette nella situazione di “patire” ciò che noi patiamo. Ma non si limita solo a entrare nella nostra passione, ma pone ad essa anche un argine. Il nostro dolore non sarà per sempre. E proprio per questo verrà un tempo in cui anche a noi sarà riconsegnato in maniera nuova ciò che ci è stato tolto. Il fondale della resurrezione è il grande orizzonte di senso dentro cui anche la Croce assume un significato.

