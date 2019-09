I bambini e il mal d’auto: come prevenirlo?

I sintomi

La condizione del mal d’auto o cinetosi è causata dall’del centro dell’equilibrio, situato all’interno dell’orecchio. La ripetuta sollecitazione di questo centro comporta un malessere in forma digeneralmente in seguito a movimenti rotatori ed esposizione ad eccessivi stimoli visivi.Nel caso del mal d’auto è lo srispetto al corpo fermo a causare glie i sintomi tipici.

Pallore, sbadigli, sudorazione fredda e nausea fino al vomito sono indicatori della cinetosi. Solitamente un episodio di vomito aiuta il bambino a stare meglio.

Come prevenire il mal d’auto

1.Distrarre e intrattenere con musica o giochi per far guardare avanti.

2.Far fare frequenti spuntini salati sia prima sia durante il viaggio, insieme a piccoli sorsi d’acqua o tè.

3.Evitare odori forti di benzina o aria viziata.

4.Mantenere una guida tranquilla senza accelerazioni o decelerazioni, specialmente in curva.

5.Affrontare un viaggio in auto quando il bambino/ragazzo ha ancora sonno.

6.Usare l’aria condizionata o aprire i finestrini per mantenere fresco l’ambiente.

7.Fare soste ogni 2-3 ore per far sgranchire le gambe.

8.In viaggi lunghi è possibile, dietro prescrizione, fare assumere il dimenidrato, una molecola utilizzata in caso di nausea e sensazioni di vertigini. Il dimenidrato in capsule molli va assunto mezz’ora prima della partenza; se invece è acquistato come gomma da masticare può essere assunto non appena compaiono i sintomi. Non può essere somministrato ai bambini sotto ai 2 anni.

