I pensieri di un marito e padre a messa

Arrivo a MessaMi sembra sempre di aver dimenticato qualcosa. Avrei voluto due minuti di silenzio, per stare un po’ in ginocchio. InveceGuardo mia moglie. Guardo mia figlia.Ma sono assetato, quand’è che comincia? Poicome se mi si annebbiasse la vista e tutto cade in una specie di sottofondo, mentre vago con la mente tra le mani che hanno costruito queste volte, così alte. Tra l’eco delle parole lontane del Presbitero e le risposte confuse dei fedeliE meno male che non c’è l’ambone. Poi all’improvvisoe queste parole sono perfettamente scandite: “[…] si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo.” Da lì in poi, non ho pensato ad altro.

