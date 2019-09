Migliaia di cattolici tornano a Messa dopo aver visto questa pubblicità in televisione

Negli ultimi vent’anni, l’apostolato Catholics Come Home ha risposto alla chiamata di San Giovanni Paolo II alla “nuova evangelizzazione” creando pubblicità televisive ispiratrici che invitano i cattolici non attivi a tornare a casa.

Secondo un articolo pubblicato sul National Catholic Register, “con anni di esperienza professionale nel campo della pubblicità, il fondatore di CCH, Tom Peterson, pregava: ‘Dio, come vuoi usare la mia vita?’ Peterson crede che Dio lo abbia preparato a evangelizzare, ma non tra i banchi di una chiesa, e quindi ha prodotto un programma per la diocesi di Phoenix che ha fatto sì che 92.000 persone aderissero, o tornassero, alla Chiesa”.

Ciò che spicca nel programma di Peterson è la qualità e la capacità di ritrarre la Chiesa cattolica in una luce positiva. Come spiega il suo sito web, “ispirati dagli appelli dei nostri Papi a una nuova evangelizzazione e a una nuova presentazione del Vangelo, Catholics Come Home si rivolge ai cattolici non attivi usando pubblicità televisive ispiratrici e un sito web interattivo. Senza alcuna pressione o obblighi, Catholics Come Home.org offre un’opportunità di imparare la verità sulla fede cattolica in un’atmosfera affettuosa e priva di giudizi. Mettiamo a disposizione molte risorse che aiutano i cattolici che si sono allontanati e i non cattolici a imparare di più sul ritorno alla Chiesa cattolica. Tornare a casa non è mai stato più facile!”

I risultati degli sforzi di Peterson parlano da sé.

“Siamo benedetti con circa 37.000 anime tornate alla fede (nell’Avvento 2011 la frequenza della Messa è aumentata dell’8,3% )”, ha affermato l’arcivescovo Carlson di St. Louis. Il vescovo Michael Sheridan di Colorado Springs ha affermato che “questa campagna televisiva ha avuto un impatto significativo su centinaia di migliaia di spettatori nella nostra regione”.

A Sacramento, il vescovo Jaime Soto ha rivelato che c’è stato un “aumento del “16,05% nella frequenza della Messa (20.800 anime sono tornate alla Chiesa)”.

Lo spot televisivo più popolare è semplice e sottolinea la gioia e la bellezza della fede cattolica. Tutte le pubblicità possono essere trovate sul sito, in cui appaiono anche una vasta gamma di spot ispiratori e molte testimonianze personali. C’è perfino branca per giovani adulti di questo apostolato con un contenuto rivolto specificatamente ai giovani.