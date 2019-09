Francesca, guarita miracolosamente per intercessione di San Crispino

Il miracolo seguente, della vita diè stato esaminato e riconosciuto vero dalle autorità ecclesiastiche.vedova dida Montepulciano, fu presa da un dolore alla gola che i medici considerarono una comune infiammazione.

Era il novembre del 1757. Il male peggiorò. Dichiarata spacciata dai medici l’8 gennaio 1759 era così grave che le venne impartito l’Olio Santo. Dopo aver ricevuto il santo viatico, pregò i presenti di lasciarla sola ed invocò frate Crispino, dei cui miracoli aveva udito parlare tanto spesso: “O frate Crispino! Ti prego, fammi la grazia di guarire affinché mi possa occupare dei miei figli. Perché resti sordo alle mie preghiere, mentre ascolti tanti altri?”.

Le lacrime bagnavano le sue guance, mentre essa continuava a pregare. Improvvisamente vide nella stanza due cappuccini che venivano verso di lei: uno era frate Francesco di Montepulciano, ch’era venuto spesso a trovarla, l’altro non lo conosceva. Era un vecchio, piccolo di statura, dal colorito scuro e con neri occhi vivaci, un’ampia fronte solcata di rughe ed una barba che cominciava ad incanutire. I due frati si avvicinarono. “State molto male?” chiese frate Francesco. “Si, molto male. Non c’è alcuna medicina che possa salvarmi. I medici mi hanno data per spacciata”. “Allora rivolgetevi a frate Crispino, egli vi aiuterà”. “L’ho già invocato, ma non mi vuol ascoltare” disse la malata. Frate Francesco la consigliò di pregarlo ancora, ed essa esclamò con grande slancio: “Frate Crispino, ascoltatemi! Concedimi la grazia di cui t’imploro”.

Il vecchio che fino allora non aveva parlato la guardò sorridendo e disse: “Dio te la conceda!”. E così dicendo fece su di lei il segno della croce. In quel momento la porta fu aperta frettolosamente. Una parente che aveva udito parlare ad alta voce, entrò nella stanza per vedere cosa succedesse; contemporaneamente i due cappuccini scomparvero e l’ammalata si lamentò d’esser stata privata da questa interruzione di una consolazione così grande. La parente credette ch’essa vaneggiasse, ma ben presto si persuase d’essersi sbagliata. Francesca, che fin’allora non aveva potuto muoversi sul suo giaciglio, si mise a sedere tutta felice e, sentendosi completamente padrona dei movimenti di tutte le membra, le gridò in un’esplosione della massima gioia: “Sono guarita! Crispino è stato qui e mi ha guarita!” Dammi i vestiti, voglio alzarmi!”.

La parente non poteva rientrare in sé dalla meraviglia. Chiamò i figli perché gioissero della guarigione della madre. Venne anche il medico che constatò la guarigione; non poté più trovare la minima traccia del male e, sopraffatto da una soluzione così inspiegabile, confermò il miracolo. Francesca fu veramente guarita in modo miracoloso. Il medico le ordinò di alzarsi. Essa scese dal letto, si vestì senz’aiuto, attraversò la camera, si sedette a tavola con la sua famiglia e da allora in poi godette di una salute sufficiente per potersi dedicare alle sue mansioni di padrona di casa.