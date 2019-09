Madre di sei figli trova il tempo per nutrire dozzine di bambini poveri

La fame minorile è un problema serio in America, e secondo NoKidHungry.org interessa ogni anno 12 milioni di bambini. Se ci sono programmi governativi per fornire loro il nutrimento fondamentale per il loro sviluppo, a volte passano inosservati. Ed è qui che entra in gioco Champale Anderson.

Champale sta crescendo sei figli, ma ogni giorno trova il tempo e le risorse per mettere insieme dozzine di snack e pranzi nutrienti per i bambini della sua comunità, e tutto proviene da casa sua. Talia Kaplan, di Fox News, riferisce che la Anderson ha una “politica della porta aperta” durante la settimana scolastica, e accoglie qualsiasi bambino del vicinato, che definisce i suoi “bambini speciali”, perché vada da lei a mangiare prima e dopo la scuola.

I pranzi al sacco contengono panini, biscotti, frutta, verdura, succo di frutta e snack. La Anderson ha spiegato che ogni giorno prepara circa 100 pranzi al sacco, ma a volte ne servono di più. Per questo ha pensato di portare il numero a 150, per essere sicura che nessun bambino resti affamato.

La Anderson pubblicizza la sua opera caritativa con un cartello sul prato davanti a casa sua che recita: “Champ’s Tear Drops: Free Snack Lunch Mon-Fri”, a indicare la disponibilità a offrire merende e pranzi gratis dal lunedì al venerdì. Il cartello aggiunge che servono donazioni per portare avanti l’iniziativa. La sua promotrice ha ricevuto fondi generosi anche da una campagna di GoFundMe iniziata il 28 agosto, che ha chiesto 1.500 dollari e ne ha già ottenuti più di 29.000.

La Anderson ha riferito all’affiliata della Fox KTVI che cerca di vivere seguendo i princìpi di Madre Teresa, che ha riassunto in una citazione della fondatrice delle Missionarie della Carità: