Una giovane illustratrice emoziona le reti sociali con i suoi disegni della Vergine

Avete mai sentito il bisogno di chiedere aiuto a Dio? Vi sentite poca cosa e non sapete cosa fare? Siete come un bambino che procede mano nella mano con Gesù e sua Madre? Pati Trigo, una giovane spagnola di 25 anni, ha saputo trasferire in immagini queste perplessità e la sua fede, e lo ha fatto con dei disegni che si stanno diffondendo a macchia d’olio sulle reti sociali.

Hanno un tratto allegro, apparentemente semplice, e soprattutto autentico.

Nella foto del suo profilo appare una bambina che ride mano nella mano a un uomo e una donna. I suoi genitori, penserete. Avvicinandosi all’immagine ci si rende conto che sono Gesù crocifisso e la Vergine.

Pati spiega la sua vita di fede tra disegni di Topolino, figure dei fumetti simili ai manga giapponesi e illustrazioni con un tocco di glamour.

Fatima, prima e dopo

Pati è rimasta sorpresa quando nel maggio scorso ha postato un’immagine della Madonna di Faticam che abbracciava una bambina. In realtà illustrava se stessa, e ha scritto: “MADONNA DI FATIMA, guardami! (Se tu mi guardi, anche Lui mi guarderà! Maria, coprimi con il tuo manto, perché ho paura, non so pregare!)”

@pati.te

Quel disegno ha ricevuto migliaia di cuori ed è stato condiviso moltissimo, come anche un’immagine originale della Sacra Famiglia, che è come se la immagina, o la Madonna che abbraccia quella ragazza:

“Riassunto del mio mese di maggio (e un emoticon con un mazzo di fiori)”