Pakistan: rapita, violentata e uccisa giovane cristiana. L’appello della cugina, Zarish Neno

Con un cuore triste, addolorato e deluso, vorrei condividere con tutti i miei amici che mia cugina Rakhshanda Ilyas, rapita 2 mesi fa il 4 luglio 2019, è stata violentata da 5 musulmani e assassinata.

I fatti

La vittima aveva ricevuto un messaggio sul suo cellulare dalla sua amica in cui viene informata che Azra (una sua collega) aveva avuto un incidente e che voleva incontrarla immediatamente in ospedale a Faisalabad. Rakhshanda parte da casa per Faisalabad e poche ore dopo la sua sorella ha ricevuto un messaggio dal suo numero di cellulare dicendo che era arrivata a Faisalabad. Da allora, il suo telefono è stato spento, senza alcuna indicazione se il messaggio fosse stato effettivamente inviato da Rakhshanda o anche se il messaggio fosse stato inviato da Faisalabad.

Le ricerche e le richieste di aiuto

La famiglia di Rakshanda iniziò a cercarla e alla fine cercò di andare dalla polizia per presentare una denuncia della sua scomparsa. In questo periodo persone sconosciute iniziano a visitare la casa di Rakhshanda minacciando la sua famiglia che se fossero andati alla polizia avrebbero affrontato conseguenze terribili.

Forze dell’ordine

Nonostante le minacce, la mia famiglia insieme alla famiglia di Rakhshanda da 1 mese e mezzo ha cercato di sporgere la denuncia e ha chiesto alla polizia o ai funzionari del governo di aiutarci a trovarla, ma non abbiamo ricevuto alcun aiuto.

Alla fine, quando è stata presentata la denuncia, la polizia ha continuato a cercare scuse per non essere in grado di trovarla e ha continuato a dare appuntamenti dove non si sono presentati.

La polizia ha persino chiesto al padre della vittima 15.000 rupie per aver realizzato l’indagine. In seguito hanno chiesto altre 20.000 rupie. Continuavano a garantire alla famiglia della vittima che stavano facendo il loro lavoro, il che non era vero perché non vi era alcuna documentazione della polizia sulle indagini da loro detenute.

Più tardi la polizia disse che non potevano fare nulla per aiutare perché la ragazza aveva lasciato la casa da sola.

Siamo anche venuti a conoscenza del fatto che la polizia stava solo cercando di fare tutto questo per dare tempo ai colpevoli di fuggire dalla scena del crimine.

Media

La famiglia ha continuato a cercare aiuto ma niente. Mio fratello maggiore Zishan Danish Neno, ha persino tentato di contattare i media, ma nessuno era interessato nella storia di una vittima cristiana.

Ecco la lista del media che ha cercato di contattare in Pakistan:

1. ARY News – Team Sar-e-Aam

2. Dawn News

3. Express Tribune

4. Interlink Multi Media (Jang Group, The News, Geo News)

5. Express News Cameraman – Mr. Waseem Mughol

6. Neo News Correspondent from Chichawatni – Mr. Shoaib Raheem

7. Quaranta dei club di stampa menzionati su questa pagina:

Ministero per i diritti umani e le minoranze religiose

A mio padre è stato assegnato un appuntamento dal Ministro per i diritti umani e le minoranze e l’armonia interreligiosa per il governo del Punjab, (Minister of Human Rights & Minorities Affairs and Interfaith Harmony for Government of Punjab) Ijaz Alam Augustine per il 7 agosto 2019, ma è stato annullato a causa di altri suoi appuntamenti più importanti.

Mentre la polizia non stava facendo nulla, la famiglia ha cercato di fare il possibile per trovare la verità sul rapimento della figlia.

La terribile conferma del rapimento, delle violenze e dell’assassionio di Rakhshanda

Ed è allora che ricevono una telefonata dal fratello del colpevole che li ha informati che Rakhshanda è stata violentata da 5 uomini (musulmani) ed è stata uccisa.

Una notizia che ci ha strappato il cuore e ci ha lasciato pieni di amarezza. Per tutto questo tempo la polizia sapeva che stava succedendo qualcosa di sbagliato, ma non ha fatto nulla per salvare la vita di una povera ragazza innocente. I media non volevano scrivere la sua storia perché era una CRISTIANA. I leader del governo erano troppo impegnati per ascoltare i nostri appelli. Coloro che sono scelti per rappresentarci al governo hanno cose più importanti da fare che ascoltare la richiesta di un padre che cercava disperatamente sua figlia.

Non è un caso isolato. Un appello a tutti per sostenere questa battaglia

Ma la mia famiglia sceglie di non fermarsi qui e la ragione è che questo non è qualcosa che è successo solo a Rakhshanda. Ogni anno in Pakistan migliaia di ragazze cristiane e indù vengono rapite, violentate, assassinate o convertite con la forza all’Islam e sposate con uomini musulmani e nessuno fa nulla al riguardo.



Abbiamo scelto di parlare e combattere fino a quando la giustizia non sarà fatta e gli uomini che fanno cose così orribili con ragazze innocenti vengono messi dietro le sbarre.

Combattere questa lotta non sarà facile perché i colpevoli sono più forti di noi ma noi abbiamo Dio e la verità dalla nostra parte.

Abbiamo però bisogno anche del vostro aiuto in questa nostra lotta. Vi chiediamo di condividere queste notizie il più possibile e alzate la vostra voce. Non possiamo più stare tranquilli e zitti e guardare l’ingiustizia accadere.



Stiamo anche lanciando un appello per raccogliere fondi. Quindi vi chiediamo anche di fare una piccola donazione alla nostra causa. Le donazioni fatte saranno utilizzate per pagare avvocati e spese giudiziarie (che purtroppo in Pakistan non sono gratuiti).

Sto cercando di aprire un crowdfunding, ma per ora sto lasciando il mio link PayPal qui sotto per le donazioni. Nel messaggio si prega di aggiungere: Per la causa di Rakhshanda Ilyas, segui il link

Se volete donare in qualche altro modo potete sempre contattarmi in privato.

Grazie!