I manipolatori usano sempre il senso di colpa come strumento di controllo

Sulla sua pagina Facebook , padre José Eduardo ha condiviso questa considerazione sulla manipolazione del senso di colpa:

“I manipolatori si avvalgono sempre del senso di colpa come strumento di controllo, perché fanno sì che la loro vittima si senta in colpa anticipatamente delle conseguenze eventuali del fatto di non cedere ai suoi ricatti.

Quando la persona oppressa riesce ad alzare un po’ la testa nella situazione di oppressione non smette più di essere torturata con le minacce, e il perverso arriva perfino a invertire la situazione e a porsi come vittima della sua vittima.

La via che porta alla libertà presuppone il coraggio dell’autodeterminazione, anche a un costo drammatico. Chi abdica dall’essere libero non merita la felicità, perché vivrà sempre a spese della finta felicità della sua platea di psicopatici”.