Una suora è guarita dopo la visione di San Benedetto Labre

, detto il vagabondo di Dio nacque ad Amettes, in Francia, il 26 marzo 1748 e morì a Roma il 16 aprile 1783.

Nel 1770, mentre si trovava a Chieri, capì che la sua reale vocazione era di essere come vagabondo di Dio, predicando il Vangelo con l’esempio di un’umiltà e povertà estreme. Cominciò così a viaggiare per visitare i più famosi santuari europei, e fece pellegrinaggi in Germania, Francia, Spagna e Italia: si calcola che in poco meno di 14 anni abbia percorso circa 30.000 chilometri.

Dormiva per strada, vivendo di offerte anche se non chiedeva l’elemosina, e donava ad altri tutto quello che considerava superfluo. Si vestiva in maniera semplice, sulle spalle portava un sacco in cui aveva qualcosa da mangiare e le uniche cose che possedeva erano: un Vangelo, un breviario, il libro Imitazione di Cristo, alcuni libri di devozione spirituale e il rosario che portava al collo.

Tra i miracoli presi in visione durante il processo per la beatificazione di Benedetto, si trova anche il seguente fatto, che avvenne due anni dopo la morte del Santo, il 6 luglio 1785: La suora benedettina Maria Melchiora Crocifissa Testasecca, era mortalmente malata, nel convento di San Paolo di Bivona (diocesi di Girgenti). Tre medici l’avevano curata per sei mesi ed ora avevano dato per persa ogni speranza.

Leggi anche: San Filippo Neri e la guarigione miracolosa del figlio del barone di Porciglione

Una consorella, molto addolorata all’idea della perdita di suor Maria, si rivolse al Cuore di Gesù, pregandolo che salvasse la malata per i meriti di Benedetto Labre. Durante un breve sonno in cui suor Maria Melchiora cadde la notte seguente, le parve di vedere nella stanza, ad una certa distanza dal letto, un pellegrino, così splendente e bello che i raggi che ne partivano illuminavano tutto come un sole. Quando le si fu avvicinato, egli disse in modo gioioso e gentile: