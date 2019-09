I benefici spirituali dell’invocare il nome della Vergine Maria

Se si legge che “nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, e sotto terra” (Filippesi 2, 10), Dio ha dato un profondo potere spirituale anche al nome di Maria.

Essendo la “regina madre”, Maria ha un ruolo speciale nella storia della salvezza, e continua a venire in aiuto del popolo di Dio ogni volta che questo lo invoca. È un grande mistero, ma innumerevoli santi hanno corroborato nel corso dei secoli l’idea per la quale più ci si avvicina a Maria, più si è vicini a suo Figlio.

Papa Benedetto XVI ha promosso questa realtà e ha ricordato una citazione di San Bernardo da Chiaravalle quando ha visitato la basilica di Heiligenkreuz, in Austria. La citazione è un compendio delle convinzioni cattoliche per quanto riguarda l’intercessione mariana, e ci rassicura del fatto che ogni volta che invochiamo il nome di Maria ci avviciniamo a Gesù.

Con le parole di San Bernardo, invito tutti a diventare figli fiduciosi di fronte a Maria, a imitazione del Figlio di Dio. Il santo dice, e noi ci uniamo a lui:

“ Guarda la stella, invoca Maria…

Nei pericoli, nella angustie, nelle incertezze, pensa a Maria, invoca Maria.

Non s’allontani il suo nome dalla tua bocca, non si allontani dal tuo cuore…

Seguendo lei non ti smarrisci, pregando lei non ti disperi, pensando a lei non sbagli.

Se lei ti tiene, non cadi;

se lei ti protegge, non temi;

se lei ti guida, non ti stanchi, se lei ti concede il suo favore, tu arrivi al tuo fine”.